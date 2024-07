Al Mau gli artisti e artigiani dell’Associazione La Tesoriera si mettono in mostra

“La mostra “Arte Artigiana” che si terrà presso la Galleria del Mau, in via Rocciamelone 7/C dal 3 al 31 agosto, rappresenta un’occasione per conoscere la storica Associazione la Tesoriera, con i suoi pittori, scultori e artigiani.

L’Associazione, fondata nel 1996 dal pittore e incisore Felice Cortese, e poi lasciata in gestione ai figli, è nata con l’intento di condividere la passione per l’arte in tutte le sue forme e dare l’opportunità ai suoi componenti di esporre i propri lavori nei bellissimi viali del Parco della Tesoriera. Una volta al mese infatti, da quasi trent’anni, i componenti dell’associazione espongono i loro lavori artistici e di piccolo artigianato insieme; questo momento di esposizione collettiva rappresenta sempre un’occasione di grande crescita per tutti, in quanto ci si scambiano consigli sui propri lavori e si discute sulle attività artistiche svolte in autonomia o in gruppo.

L’associazione è composta da artisti e artigiani che hanno uno stile molto vario, infatti per la mostra che si terrà nella Galleria del Mau si potranno apprezzare lavori più indirizzati verso un’arte più tradizionale e altri caratterizzati da un’estetica più moderna.

Per l’occasione esporranno : Gastone Toldo, Rita Restagno, Matteo Russo (@matteo.asch), Mirella Turtora (artemire59), Furriolo Francesco, Ambretta Rossi, Pizzardi Stefania.

Il vernissage si terrà il 3 Agosto dalle 18.30 alle 21.00 e per tutti i sabati del mese di agosto, dalle 14.00 alle 18.00 la galleria sarà aperta per ammirare la mostra e per godere dei banchetti di artigianato che vi saranno. ” Testo di Giulia Fanelli. L’evento è accessibile a persone con disabilità fisico motorie