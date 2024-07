Ecco i finalisti del 16° Trofeo della Mole 2.0: l'Italia domina nei tabellino di consolazione

Quella in corso di svolgimento è un'altra grande giornata per il 16° Trofeo della Mole 2.0 di tennis in carrozzina, organizzato dalla SSD Volare in collaborazione con ITF International Tennis Federation e FITP Federazione Italiana Tennis e Padel e con il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino e Comitato Italiano Paralimpico. Oggi, infatti, sono usciti i nomi dei finalisti dei singolari e quelli dei vincitori dei tabelloni di consolazione (con protagonisti gli atleti eliminati durante i primi turni, ndr); in serata, invece, sono in programma le finali dei doppi.

A contendersi il titolo nella categoria Open saranno il tedesco Anthony Dittmar (testa di serie numero 1), vittorioso con un perentorio 6-2 6-3 sul polacco Tadeusz Kruszelnicki (#4), e il marocchino Said Himam (#2), che ha avuto la meglio sul sudcoreano Ji-Hwan Lee (#3) solo grazie al ritiro di quest'ultimo a causa di problemi fisici accusati dopo quasi due set di grande equilibrio (con un punteggio parziale di 5-7 4-3).

Tra le Donne, Viktoriia Lvova (testa di serie numero 1) ha dichiarato le proprie intenzioni superando per 6-1 6-2 la sudcoreana Ju-Youn Park (#3). Ad affrontarla sarà la britannica Emily Donnan, che ha eliminato a sorpresa la francese Sandrine Paulin Cauderon (#2) per 6-7 6-2 6-1.

Termina in semifinale, invece, l'avventura del torinese Hegor Di Gioia tra i Quad (atleti con disabilità ad arti inferiori e superiori, uomini e donne insieme), che non riesce a bissare l'exploit dello scorso anno venendo sconfitto per 6-3 6-3 dal sudcoreano Myung-Je Kim (testa di serie numero 2). A contendergli il titolo sarà un'altra sorpresa: l'argentino Gonzalo Enrique Lazarte (#3), che ha superato il britannico Oliver Cox (#1) con un netto 6-2 6-1.

Nel corso della giornata sono stati assegnati anche i titoli dei tabelloni di consolazione, dove a dominare è stata l'Italia: tra gli Open, infatti, a trionfare è stato Marco Pincella (4-1 4-1 sullo svizzero Roger Baumann), seguito da Vanessa Ricci (4-2 0-4 13-11 su Silvia Morotti) tra le Donne e dal torinese Vincenzo Troilo (4-0 4-3 sullo spagnolo Job Brenlla) tra i Quad.

È dunque completo il programma delle finalissime dei singolari di domani mattina, in programma a partire dalle ore 9 circa sui campi in terra rossa del Circolo della Stampa – Sporting di Corso Giovanni Agnelli 45 a Torino: ad affrontarsi saranno Anthony Dittmar (GER) – Said Himam (MAR), Viktoriia Lvova – Emily Donnan (GBR) e Myung-Je Kim (COR) – Gonzalo Enrique Lazarte (ARG); a seguire si svolgerà la cerimonia di chiusura con le premiazioni finali.

