Lutto nel mondo del volontariato torinese: è morto Pericle Farris

Lutto nel mondo del volontariato torinese. Questa mattina è infatti morto nella sua abitazione in via Foligno - per una tragica fatalità all'età di 75 anni - Pericle Farris, presidente di A.P.R.I. Onlus (Associazione pro rinopatici e ipovedenti) e di FISH Piemonte (Federazione Italiana per il superamento dell'handicap).

Nato con un visus bassissimo, nel tentativo di recuperare la vista Farris ha subìto 28 operazioni agli occhi. Una patologia lo ha poi fatalmente riportato a una cecità parziale.

"Ho girato il mondo per lavoro"



Una condizione, come spiegava lui stesso sul sito di A.P.R.I Onlus, che "non mi ha mai impedito di fare per tutta la vita il sindacalista ad alti livelli e di girare il mondo per lavoro, sempre autonomamente". In questi anni si è occupato di legislazione, barriere architettoniche e sensoriali.