Torneo di calcio del Cral di Gtt, al posto del premio una donazione al Regina Margherita

Al termine della competizione nessun premio ai vincitori. Ma, attraverso un’azione di beneficenza, i soldi destinati alla premiazione per i partecipanti sono convogliate in una raccolta fondi a favore del bambini del Regina Margherita.

Con un contributo di 380 euro del gruppo calcio Cral all’associazione Casa Ugi sono stati acquistati giocattoli di vario tipo, puzzle e lego destinati ai bambini in degenza presso l’ospedale infantile.

"Il CRAL è anche questo - è il commento del consigliere del Cral Antonio Cuzzilla - il cercare di aiutare i bambini con piccoli gesti per fare la differenza non in campo ma nella vita”.