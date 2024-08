Alla Scoperta delle Costellazioni Familiari Sistemiche e Aziendali

Le Costellazioni Familiari Sistemiche e Aziendali rappresentano un approccio innovativo e potente per comprendere e trasformare le dinamiche nascoste che influenzano la nostra vita e la nostra carriera.

Questo metodo, che affonda le sue radici nelle teorie sistemiche e nella psicologia transgenerazionale, si focalizza sugli intrecci relazionali che ci collegano ai nostri genitori, antenati e discendenti. Attraverso un'analisi profonda e mirata, le Costellazioni Familiari permettono di portare alla luce e mettere in ordine le dinamiche che portano a i disagi emotivi e i conflitti interiori che derivano dall'eredità e dalla memoria ancestrale.

Barbara Ventrella, esperta di Costellazioni Familiari Sistemiche e Aziendali, ci guida in un viaggio affascinante e rivelatore, mostrandoci come questo metodo possa essere utilizzato non solo per migliorare la nostra vita personale, ma anche per potenziare la nostra carriera e le dinamiche all'interno delle organizzazioni. Ventrella, diplomata in Germania alla HELLINGER® SCHULE secondo la Hellinger Sciencia ®, la scienza delle relazioni, eroga in Italia la piu' alta formazione in ambito di costellazioni familiari sistemiche e aziendali, collaborando direttamente con i docenti di Bert Hellinger, che lei stessa ha riportato in Italia quando la scuola chiuse in presenza.

E' importante sottolineare che Barbara Ventrella ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo e nel riconoscimento di questa pratica in Italia. E' stata lei a scrivere la stesura della scheda tecnica per la certificazione della professione del Costellatore Familiare Sistemico, depositando la scheda e il registro all'organismo deputato da ACCREDIA per la certificazione professionale FAC Certifica.

Inoltre, Ventrella ricopre il ruolo di Presidente dell'AICFS (Associazione Italiana Costellatori Familiari).

Sistemici), un'organizzazione inserita con tutti i suoi Soci all'interno degli Elenchi del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy). L'AICFS ha il compito fondamentale di garantire i professionisti e il metodo come trasmesso da Bert Hellinger.

Attraverso le sue sessioni, Ventrella offre una nuova consapevolezza di se', stimolando un cambiamento rapido e duraturo che supera le aspettative dei tradizionali metodi di crescita personale.

Le Costellazioni Familiari Sistemiche e Aziendali non sono solo un'opportunità per esplorare noi stessi, ma anche uno strumento per sciogliere quei nodi e intrecci che il tempo ha creato nelle nostre relazioni e nei nostri sistemi di appartenenza. Portando cosÌ benefici a tutti i membri del sistema Il gruppo e le altre persone coinvolte nelle sessioni diventano rappresentanti delle nuove risorse e opportunità, aiutandoci a percepire immediatamente i vantaggi e gli svantaggi delle nostre dinamiche interiori.

Può spiegare ai nostri lettori cosa sono esattamente le Costellazioni Familiari Sistemiche e Aziendali?

Le Costellazioni Familiari Sistemiche e Aziendali sono un metodo che permette di esplorare e scoprire i disordini nelle dinamiche nascoste all'interno delle famiglie e delle organizzazioni. Questi "intrecci di linee relazionali" ci collegano ai nostri genitori, antenati e discendenti, influenzando le nostre emozioni, comportamenti e scelte. Attraverso le Costellazioni, possiamo portare alla luce queste dinamiche, comprendere il loro impatto su di noi e mettere ordine per liberare il nostro potenziale per uno sviluppo personale e professionale piu' armonioso.

Come funziona una sessione di Costellazioni Familiari?

Durante una sessione, la persona presenta un problema o una domanda. Il facilitatore invita poi i partecipanti a rappresentare i membri della famiglia o i componenti del sistema organizzativo.

Attraverso il movimento e le interazioni tra i rappresentanti, emergono le dinamiche nascoste i loro disordini e le emozioni depotenzianti. Questo processo consente al partecipante di acquisire una nuova consapevolezza di se' e delle proprie relazioni, stimolando cambiamenti positivi e immediati.

Quali sono i benefici di questo metodo rispetto ad altri approcci di crescita personale?

Le Costellazioni Familiari Sistemiche offrono un cambiamento e un'innovazione immediati, piu' velocemente di molti altri metodi di crescita personale. L'esperienza dona una nuova immagine di se stessi e delle proprie risorse, consentendo di percepirsi in relazione con il gruppo e con le nuove risorse rappresentate. Le costellazioni non risolvono, ti danno una nuova visione della realta' sta poi al cliente assumersi la responsabilita' di trasformare la vecchia realta' , e' uno dei metodi piu' potenti proprio perche' sia il metodo sia il facilitatore lasciano la forza al cliente di effettuare il passo del cambiamento oltre a sollevare il Facilitatore da una possibile manipolazione sul cliente. Questa e' la grandezza del metodo che non puo' essere manipolato e di conseguenza Interpretato. Il Cliente nella sua nuova immagine della realta' offerta all'interno di una Costellazione Familiare Sistemica ha con se' tutti gli strumenti affinche' la sua volonta' faccia partire l'azione per il movimento della trasformazione professionale personale e sociale di se'

stesso. Questo porta a un aumento della propria forza e alla capacita' di affrontare nuove sfide con una direzione chiara e un rinnovato senso di determinazione.

Come si applicano le Costellazioni in ambito aziendale?

In ambito aziendale, le Costellazioni aiutano a risolvere conflitti, migliorare la comunicazione e ottimizzare i processi organizzativi. Le dinamiche nascoste disfunzionali all'interno delle strutture aziendali possono emergere ed essere messe in ordine rendendole funzionali portando a un ambiente di lavoro piu' armonioso e produttivo. Questo metodo puo' essere particolarmente utile per la leadership, il team building e la gestione del cambiamento.

Quali sono i passi successivi per chi e' interessato a esplorare questo metodo?

Invito chiunque sia interessato a partecipare a un seminario o a una sessione individuale di Costellazioni Familiari Sistemiche e Aziendali. E' un'opportunita' unica per sperimentare in prima persona i benefici di questo metodo e per iniziare un percorso di crescita e sviluppo personale e professionale.

Abbiamo imparato grazie a Barbara Ventrella a capire cosa sono Le Costellazioni Familiari Sistemiche e Aziendali. Un metodo in grado di scoprire come trasformare la nostra vita e la carriera, un aiuto per esplorare noi stessi e sciogliere quei nodi o intrecci che il tempo ha creato nelle nostre relazioni e nei nostri sistemi di appartenenza, permettendoci di raggiungere una nuova consapevolezza e un equilibrio piu' armonioso.