AslTo3, Antonino Lentini nuovo direttore del distretto Val Susa Val Sangone mer, 31 lug 2024, 10:30

Il prossimo 1° agosto 2024 il Dott. Antonino Lentini assumerà la direzione del Distretto Val Susa Val Sangone dell’Azienda Sanitaria To3.

Il Dott. Lentini, classe 1960, vanta una lunga esperienza in azienda, dove ha ricoperto nel tempo diversi incarichi. Doppia specializzazione, in Chirurgia Generale e in Igiene e Medicina Preventiva, nel 1993 ha fatto ingresso nell’allora USSL 44 di Pinerolo, occupandosi inizialmente di Assistenza Sanitaria Territoriale per poi assumere nel 1995 la direzione del distretto 5 di Vigone-Cavour e nel 2002 quella del distretto Valli Chisone e Germanasca, in contemporanea, per alcuni mesi, con la direzione del distretto Val Pellice, nell’ambito dell’Asl10 di Pinerolo. Dal 2009 al 2012 è stato direttore del servizio di Cure Domiciliari della sede di Pinerolo e dal 2012 Responsabile dell’Assistenza Integrativa e Protesica dell’AslTo3, ruolo che da allora, salvo una breve parentesi presso la Direzione sanitaria intersede Rivoli – Pinerolo, ha ricoperto con continuità e competenza e che per ora manterrà fino al passaggio di consegne interno.