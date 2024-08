Crack, furti e degrado a San Salvario: il Comune vuole tornare a riappropriarsi delle strade. "Porteremo più vigili"

Risse, bottiglie rotte, consumatori di crack. Negli ultimi tempi il giardino Ginzburg è finito, insieme alle vie vicine, al centro dell'attenzione per un degrado sempre più evidente.

Un anno difficile

"In un anno c'è stato anche un fenomeno di allontanamento del nostro pubblico", raccontano dalla casa di quartiere che si affaccia all'incrocio tra via Morgari e via Belfiore. "Quindi abbiamo cercato di attivarci e non limitarci alla lamentela. Anche perché il problema non è solo nostro, che siamo vicini, ma un po' di tutto il quartiere. Ci piacerebbe un confronto anche con altre realtà che vivono questa situazione, a Torino o fuori Torino".