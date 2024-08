Russi (M5S): "Appena torna dalle sue vacanze, cosa ne direbbe di occuparsi della nostra amata Torino?"

"Sono passati 3 anni dall’elezione di Lo Russo e mi sembra giusto chiedere conto al sindaco e alla sua amministrazione di tutte le loro mancate promesse" così Capogruppo M5S Andrea Russi.

"Avevano promesso il tunnel sotto piazza Baldissera, invece, per rimediare al loro disastro (che avevano imputato a noi) metteranno dei semafori. Avevano promesso di rivoluzionare la cultura e di attrarre “Le Grandi Mostre”, invece è tutto fermo e non si sono viste nemmeno quelle a cui eravamo abituati. Avevano promesso la rivoluzione in GTT, invece il servizio è sempre più scadente e la Metro1 continua ad essere ferma ad agosto. Avevano promesso maggiore sicurezza nelle periferie, invece la situazione si è deteriorata anche in centro. Avevano promesso maggiore cura del verde pubblico, invece Torino è una giungla e i parchi li stanno distruggendo. Avevano promesso di mettere a posto le strade colabrodo, invece spargono catrame e non si è mai più vista nemmeno la macchina tappabuche. Avevano promesso di rilanciare l’industria, invece siamo la città più cassaintegrata d’Italia. Avevano promesso di tutelare il commercio, invece le piccole imprese e gli artigiani attraversano la crisi più nera di sempre. Avevano promesso di rivoluzionare l’urbanistica invece il nuovo Piano Regolatore è fermo,così come la nuova Ztl e tante altre trasformazioni urbane".