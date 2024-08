Grugliasco: premiati i primi quattro classificati del torneo di Dama per bambini e ragazzi

Nell’ambito dei festeggiamenti per il centenario della Federazione italiana dama, la cooperativa Spaziomnibus, in collaborazione con i rispettivi Comuni, ha organizzato un torneo estivo nei territori di Collegno e Grugliasco, per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.

Venerdì 2 agosto, nel primo pomeriggio, presso il centro estivo Salvo D'Acquisto, si è svolta la premiazione dei primi quattro classificati: Chiara Di Bella, Matteo Pitzus, Davide Dal Ben e Giulia Innella. Al torneo estivo di dama hanno partecipato 250 bambini e una parte di loro ha tenuto una breve dimostrazione del gioco della dama.

A premiare i due bambini e le due bambine, il sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito, l'assessore allo sport Dario Lorenzoni, la consigliera regionale del Piemonte Monica Canalis, Maurizio Fierro, insegnante della federazione italiana dama (Fid) di Torino, Claudio Tabor istruttore e direttore di gara, delegato provinciale della Fid e Alberto Martini istruttore nazionale della Fid.

Al torneo estivo hanno partecipato anche i bambini dell’infanzia che si sono approcciati in maniera propositiva e simpatica al gioco della dama, uno sport della mente su cui la Cooperativa Spaziomnibus punta ormai da anni come punto cardine del progetto. L'obiettivo è di sviluppare e potenziare le capacità di apprendimento, movimento e cooperazione, in ottica, più che mai, inclusiva. E la città di Grugliasco vuole farsi promotrice di questi elementi candidandosi come città della Dama, lo sport della mente.