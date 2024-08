Chi è Halla Tómasdóttir, la nuova premier donna islandese

Cambiamenti molto importanti stanno interessando, negli ultimi tempi, il tessuto socioculturale di tutto il mondo. Dal ritiro di Joe Biden alle presidenziali negli Stati Uniti all’ascesa di sempre più donne a capo dei governi più importanti. Una delle ultime notizie che, in questo senso, hanno destato l’attenzione e l’ammirazione di moltissime persone riguarda proprio l’elezione della presidente Halla Tomasdottir in Islanda, imprenditrice che ha conquistato più del 34% dei voti alle scorse presidenziali, surclassando la sua predecessora.

Generalmente, in Italia le curiosità principali in merito alla lontana isola scandinava sono rivolte soprattutto alle sue bellezze naturali, specialmente in chiave turistica. Tuttavia, il fatto che la nuova premier non solo sia una donna, ma succeda in questo ruolo istituzionale a un'altra donna, merita un approfondimento sia sulla sua vita e carriera sia su questo paese all'avanguardia dal punto di vista culturale.

Di fatto, l’Islanda – in quanto Paese da sempre considerato progressista e all’avanguardia – ha dalla sua una storia molto ricca di donne al governo. L’elezione di Halla Tomasdottir ha rappresentato, dunque, l’ennesima conferma dell’avanzamento scandinavo dal punto di vista culturale e sociale. Imprenditrice ed investitrice, Tomasdottir ha superato tutti gli altri candidati, alcuni, anche con un distacco molto netto, raccogliendo le percentuali più alte di preferenze proprio tra le donne. Nei prossimi paragrafi intendiamo presentare il dettaglio sulla notizia.

Halla Tomasdottir è la nuova premier islandese: tutto ciò che c’è da sapere al riguardo

Come già precedentemente accennato, la nuova presidente in carica in Islanda ha vinto le elezioni con il 34.3% dei voti rispetto alla ex prima ministra, in grado di accumulare solo il 25.2%. Tomasdottir ha trionfato anche su, con il 15.5%. L’imprenditrice cinquantacinquenne ha da sempre dimostrato di avere un approccio unico alla politica, esternandosi dalle dinamiche di partito e interessandosi a tutta una serie die tematiche calde come l’impatto dei social media sulla. Tomasdottir ha dalla sua uno stile innovativo e in grado di rompere le poche barriere ed incomprensioni che caratterizzano il Paese, promuovendo dei programmi per locome destinazione turistica, sempre più apprezzata negli ultimi anni, e relativi al ruolo preponderante dell’intelligenza artificiale nei vari ambiti professionali.

Come già precedentemente accennato, la nuova presidente dell’Islanda si unisce ad una ricca tradizione di donne alla guida del Paese. L’isola nordica situata nell’Atlantico settentrionale, infatti, ha visto diverse presidentesse elette democraticamente, con la prima a diventare Capo di Stato nel 1980: Vigdis Finbogadottir. Anche negli ultimi anni il Paese scandinavo con poco meno di 400.000 abitanti ha assistito all’avvicendarsi di due donne alla più alta carica dello Stato, fautrici di un nuovo equilibrio dopo svariati anni di turbolenze politiche.

Stiamo parlando di Johanna Sigurdardottir, alla guida del governo dal 2009 al 2013, anni in cui la crisi finanziaria globale aveva devastato l’economia islandese e Jakobsdottir, diventata prima ministra nel 2017. Al tempo, l’ex presidente islandese si pose al capo di un’ampia coalizione che pose fino al ciclo di crisi per le quali il Paese dovette assistere a ben tre elezioni prima di ritrovare la stabilità. La figura di Tomasdottir sarebbe, invece, passata sotto le luci della ribalta proprio negli anni della crisi finanziaria, grazie al suo background imprenditoriale e all’apporto della sua società di investimento nel risanare l’economia nazionale. Data la reputazione della presidente neoeletta, dunque, l’Islanda si attende un periodo di progresso e profondi cambiamenti.