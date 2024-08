Macchinari di ultima generazione per la maglieria Peserico

Uno dei nostri brand di alta moda, Peserico, continua a rafforzare la propria presenza in tutto il mondo proponendo collezioni uomo e donna sempre più di qualità e di alto design, puntando molto, come ha sempre fatto, sulla maglieria.

In questo obiettivo deve essere vista la collaborazione avviata con l’azienda giapponese Shima Seiki, eccellenza mondiale nella produzione di macchine rettilinee per maglieria. Una conferma della sua forte propensione all’innovazione e all’investimento tecnologico.

Inaugurato tre anni fa, il suo sito produttivo, dedicato a questo settore, di Novi nel modenese, è puntato in parte alla tessitura e in parte alla maglieria. Qui vengono realizzati circa 240 mila capi l’anno utilizzando centinaia di lavorazioni differenti. Per i prototipi più elaborati sono richieste fino a 40 ore di lavoro tra programmazione, prove, filati e sviluppo dei volumi. Sono decine i passaggi necessari che gli addetti ai lavori compiono per ogni capo, al fine di garantire gli alti standard qualitativi del brand.

Fra le poche realtà in Italia ad avere acquisito le macchine da capo integrale Shima XR, Peserico si appresta a produrre appunto pezzi integrali in maglia, dotati della massima vestibilità e connotati dalle più disparate lavorazioni, dal prodotto classico all’intarsio fino alla lavorazione jacquard.

I filati si contraddistinguono per la loro unicità, per l’assoluto pregio garantito dalla scelta dei fornitori selezionati, per la costante ricerca di nuovi lavaggi e per lo studio dei trattamenti, in un’ottica di sperimentazione che è da sempre patrimonio dell’azienda.

Fra le lavorazioni signature c’è l’utilizzo di paillettes direttamente in tessitura e quello della catena diamantata, l’iconico Punto Luce, reso possibile dalla costante collaborazione con Stoll, leader internazionale nella produzione di innovative macchine rettilinee per la maglieria. Con Stoll, inoltre, è stato avviato un progetto di sviluppo del nuovo software di modellistica e grafica maglierista “Create Design”.

Peserico ha chiuso il 2023 con un fatturato consolidato di 116,6 milioni di euro contro gli 87,7 dell’anno precedente e con un fatturato totale di 134 milioni.