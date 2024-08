Mario Salvatore Castello eletto segretario dell’Ufficio di Presidenza della Regione Piemonte

Mario Salvatore Castello, Consigliere regionale nel Gruppo Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale, è stato eletto segretario dell’Ufficio di Presidenza della Regione Piemonte con deleghe che spaziano dal Corecom al Difensore Civico: "È con grande senso di responsabilità ed impegno - dichiara Castello - che mi appresto ad occuparmi, quale consigliere segretario dell'Ufficio di Presidenza, delle deleghe che mi sono state assegnate (Comitato regionale per i diritti umani e civili, Rapporti difensore civico e garanti, Corecom, Sistema informativo, incarichi e consulenza per gli organi di direzione politica).

Un ruolo che mi mette nelle condizioni di poter contribuire al buon funzionamento delle nostre istituzioni e al benessere della nostra comunità. Con l'obiettivo di ascoltare ogni voce e fare rispettare ogni diritto, con particolare sensibilità alle categorie più fragili.



Inizio questo percorso con la volontà di lavorare con dedizione e ascolto, consapevole delle delicate sfide che ci attendono ma anche delle grandi opportunità che possiamo cogliere insieme.



Contribuire a rendere più efficiente e più funzionale la nostra Istituzione è anche un modo per servire al meglio i cittadini piemontesi.

Garantire i diritti di ogni persona può contribuire anche a far vivere ciascuno di noi in un mondo migliore che rispetti e valorizzi la libertà di tutti".