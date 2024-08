Moda, eleganza e sport: il successo della sfilata Bottero Ski

Lunedì 5 agosto 2024, l'Outlet di Vernante è stato il palcoscenico sfilata Bottero Ski. Un appuntamento giunto alla decima edizione che è diventato imperdibile per gli appassionati di moda e sport, che anche quest'anno non ha deluso le aspettative, anzi, le ha ampiamente superate.

Le collezioni della primavera/estate 2024 e le anteprime dell’autunno/inverno 2025 hanno sfilato sotto la conduzione di Andrea Barbagelata e tra gli applausi del pubblico, mostrando il meglio delle tendenze future. Tra i marchi protagonisti della serata, spiccavano nomi di rilievo come Goldbergh, Tommy Hilfiger, RRD, North Sails, The North Face, DEHA, Brebis Noir, Gaudì, Colmar Originals, Lacoste e Regina. Questi brand hanno offerto uno spettacolo di colori, materiali e linee innovative, esaltando il connubio tra estetica e funzionalità che caratterizza l'abbigliamento sportivo. A questi aggiungiamo l'abbigliamento sci Head, Tony Sailer, HELLY Hansen, Rh+. Il pubblico ha apprezzato e applaudito Daniela Placci e Alice Violin per il loro intrattenimento musicale durante la sfilata.

Ogni modello ha raccontato una storia di eccellenza e ricerca, dalle proposte più casual e sportive a quelle eleganti e raffinate, senza mai perdere di vista l’elemento essenziale: l’attenzione al dettaglio e alla qualità. Le luci che illuminavano la passerella e la musica scelta con cura hanno contribuito a creare l’atmosfera ideale, esaltando la bellezza dei capi e catturando l’attenzione degli spettatori.

Ma la sfilata non è stata solo una celebrazione della moda. A renderla ancora più speciale è stata la partecipazione di atleti pluripremiati, veri simboli dello sport di montagna e ambasciatori del territorio. Tra loro, Corrado Barbera e Fabio Allasina, sciatori di Coppa Europa e Coppa del Mondo, che hanno sfilato con grinta e stile, portando in passerella non solo abiti, ma anche il carisma e la determinazione che li contraddistinguono.

Ad accompagnarli, i giovani talenti degli sci club di Limone, tra cui Sci Club Limone, Sci Club Ski College Limone, Snow Team e Equipe Limone. Questi giovani atleti hanno dimostrato che il futuro dello sport è in buone mani, esibendosi con passione e professionalità, e ricevendo l'ammirazione di tutti i presenti. La loro presenza ha dato un tocco di freschezza e dinamismo all'evento, rendendo la serata ancora più coinvolgente e memorabile.

La grande novità di quest’anno è stata la partecipazione diretta sul palco di Elio Bottero e del suo gruppo sportivo sciistico Head, insieme a Donatella e le sue fantastiche sciatrici del gruppo Rossignol. Due squadre di clienti fedelissimi che ogni anno testano in esclusiva le anteprime degli sci della stagione successiva sulle più belle piste d’Europa, portando con sé l’esperienza e la passione che li lega da sempre a Bottero Ski. Il loro intervento ha sottolineato l'importanza della comunità e della collaborazione nel raggiungimento di grandi successi.

Gli organizzatori Elio e Donatella Bottero hanno voluto esprimere il loro più sincero ringraziamento a tutto lo staff che ha reso possibile la realizzazione della sfilata, coinvolgendo oltre 25 ragazzi e 80 ragazze, che hanno sfilato più volte, mostrando sia abiti estivi che invernali.

Un sentito grazie anche al numeroso pubblico che ha raggiunto Vernante con ben un’ora di anticipo per assicurarsi i posti migliori, dimostrando ancora una volta quanto questo evento sia atteso e apprezzato. L’entusiasmo e il calore del pubblico hanno contribuito a creare un’atmosfera magica, rendendo l’esperienza della sfilata indimenticabile per tutti i partecipanti.

Un caloroso ringraziamento va alla Pro Loco di Vernante e ai Massari, che ogni anno mettono cuore e anima per rendere questo evento un vero spettacolo.