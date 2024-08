Orbassano, aggredito un ausiliario della sosta. La denuncia dell'azienda Abaco: "Fatto grave e inammissibile"

Aggressione a un ausiliario della sosta dell’azienda ABACO Spa la scorsa settimana a Orbassano.

L'uomo era incaricato a controllare il pagamento del ticket per i parcheggi a pagamento.

A segnalare l'accaduto è la stessa azienda. "Venerdì scorso era in servizio in città, intorno alle ore 11 del mattino è stato aggredito verbalmente e fisicamente da un utente appena sanzionato, che non aveva pagato il ticket, violando così il regolamento comunale della sosta".

“Il nostro collaboratore – spiegano da ABACO Spa – al quale va tutta la nostra solidarietà, mentre svolgeva il suo lavoro, è stato preso a sonori schiaffi in faccia dall’utente trasgressore, che gli ha procurato danni all’orecchio e una prognosi di 7 giorni, con la necessità di cure all’ospedale San Luigi. L’episodio è stato prontamente denunciato ai Carabinieri di Orbassano e al Comune, guidato dalla sindaca Cinzia Maria Bosso. Da tutti arriva un giudizio unanime di condanna per fatti di tale gravità, non ammissibili in un Paese civile come il nostro. A nessuno piace pagare una contravvenzione, ma sappiamo perfettamente che queste si rendono necessarie qualora vengano violati dei regolamenti. E questo vale anche per i parcheggi: se tutti parcheggiassero dove gli fa più comodo, per tutto il tempo che desiderano, senza rispettare divieti di sosta, passi carrai, marciapiedi e la libera viabilità delle strade, le nostre città diventerebbero invivibili e insicure. I regolamenti della sosta, al contrario, vengono studiati attentamente dai Comuni e dagli Enti concessionari per garantire l’ordine, la vivibilità e la sicurezza in un determinato luogo. Per altro, gli accertatori della sosta sono dei Pubblici ufficiali, adeguatamente formati, ai quali l’articolo 12-bis del Codice della Strada, introdotto nel 2020, concede specifici poteri di vigilanza e sanzione, conferendo loro funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di fermata e sosta, funzioni prima di allora riservate esclusivamente agli agenti di Polizia stradale”.



“Il fatto di violenza accaduto nel nostro territorio è grave e vergognoso – ha dichiarato la sindaca di Orbassano, Cinzia Maria Bosso – l’aggressione perpetuata verso le persone rappresenta sempre un fatto gravissimo, che condanniamo. A maggior ragione quando avviene nello svolgimento delle proprie funzioni lavorative. Augurando al signore colpito una piena ripresa dello stato di salute e dell’attività lavorativa, confido che atti di violenza gratuita non accadano mai più sul nostro territorio e neppure altrove. Sarà mia cura dare specifico indirizzo alla Polizia municipale a prestare ulteriore attenzione al controllo già capillare del territorio. Faccio inoltre appello alla cittadinanza affinché effettui tutte le segnalazioni necessarie a individuare questi spiacevoli accadimenti”.