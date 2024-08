Pappagallo in fuga alle Vallette: lo recuperano i vigili del fuoco con l'autoscala [FOTO]

Allarme pappagallo, nella serata di ieri alle Vallette. Un esemplare “Ara” di origine sudamericana, infatti, è scappato al controllo del suo proprietario e si è rifugiato su un albero in via delle Pervinche.



E' così scattata la richiesta d'aiuto ai vigili del fuoco che sono arrivati sul posto con l'autoscala. In particolare, i volontari di Alpignano hanno raggiunto l'animale, lo hanno recuperato e riconsegnato al proprietario in buona salute.