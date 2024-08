PlayDoge: la prevendita arriva a 6 milioni di dollari

Continua l’hype per la meme coin che richiama alla grafica anni ‘80 e ai videogiochi 64bit. Avevamo già visto con Meme Kombat come gli effetti nostalgici del gaming anni ‘90 potessero attrarre molti appassionati.

PlayDoge richiama infatti il popolarissimo gioco anni ‘90, il Tamagotchi, che divenne un vero e proprio fenomeno cult tra i giovani e giovanissimi dell’epoca, arrivando a vendere più di 82 milioni di pezzi. Il gioco permetteva di prendersi cura di un animaletto virtuale, di nutrirlo, lavarlo e farlo giocare.

Allo stesso modo, PlayDoge unisce il divertimento alla possibilità di guadagnare. Stavolta l’animaletto è l’unione tra la più alta tecnologia blockchain in HD disponibile e il fascino retrò dei giochi 2d pixelati a 64bit. La differenza rispetto al passato è che prendendosi cura del proprio animaletto virtuale si guadagnano ricompense in token $PLAY, che si possono incrementare ulteriormente grazie alla partecipazione ai minigiochi e allo staking. Il prezzo di $PLAY attualmente è di $0.00527, prezzo che aumenterà tra poche ore, quindi sarà cruciale il tempismo per gli investitori che vogliono approfittare di un prezzo più basso.

Le meme coin vivono un momento florido e cogliere le opportunità più innovative, ma che abbiano anche una progettualità ambiziosa e ben definita

La fornitura totale di token è di 9,4 miliardi, di cui ben il 50% dedicato alla prevendita. Questa può essere un’opportunità interessante, perché se tutti quelli che comprano in prevendita holdano e non vendono, il numero di token in circolazione diminuisce e il prezzo del token sale. È questa l’opinione di Salvatore D’Amico, YouTuber con oltre 8.000 iscritti al proprio canale.

Il 6.5% dedicato al marketing e allo sviluppo sui social, ha portato a oltre 7400 follower su X e 13mila iscritti su Telegram. È importante monitorare assiduamente gli aggiornamenti sui social per essere aggiornati in tempo reale sull’ andamento del progetto, e sulla data del futuro lancio sugli exchange. Tra l’altro anche l’attività social è molto divertente, talvolta provocatoria e irridente al punto giusto da rendere virali i propri meme. Tra i più spiritosi troviamo quelli che ritraggono Elon Musk, (noto sostenitore di DOGE) che gioca con il suo animaletto virtuale. PlayDoge si sviluppa sulla blockchain di Binance, BNB, che offre maggiore scalabilità e velocità rispetto a Ethereum. Questo assume un’importanza rilevante se consideriamo che si tratta di un gioco play-to-earn. Le ricompense di staking attualmente offrono un APY del 78%. Alle ricompense di staking sono dedicati il 6% della fornitura totale di token, mentre ai premi per la community sono dedicati il 7.5% dei token, tra cui troviamo sia quelle dei giochi che quelle di eventuali AirDrop.

L’11% infine è dedicato alla liquidità e chissà se tra gli exchange designati per il listing non ci sia proprio Binance.

Le previsioni degli esperti sono molto ottimistiche, con alcuni che pensano che la meme coin possa performare fino a 100x.

La Roadmap

La Roadmap del progetto è ancora alla sua prima fase. Archiviato l’audit di SolidProof, che ha legittimato il progetto, ci troviamo adesso nel pieno sviluppo della fase di prevendita e delle strategie di sviluppo di marketing. La seconda fase prevede lo sviluppo della versione mobile del gioco (di cui sarà lanciata a breve una prima versione) e la fine della presale, al termine della quale sarà possibile reclamare i propri token. Seguirà a questo punto il lancio sugli exchange decentralizzati.

La terza fase sarà scandita dai primi listing sugli exchange centralizzati e vedrà lo sviluppo e il perfezionamento continuativo dell’app e l’ampliamento del progetto di marketing e della base di sostenitori coinvolti al suo interno.. Con questo intento inoltre verranno lanciate le prime versioni beta dei mini giochi. La fase finale infine vedrà il completamento dell’App di PlayDoge, il lancio definitivo dei mini giochi e , di un AirDrop per la community

Come comprare PlayDoge

Per acquistare token $PLAY, bisogna munirsi di un wallet crypto come Metamask o Best Wallet. Successivamente sarà necessario finanziare il proprio portafogli tenendo conto che oltre allo scambio con $PLAY bisognerà coprire le spese di gas fee. Fatto questo si deciderà poi se puntare i propri token o metterli in staking. Lo staking è disponibile solo sulla blockchain BNB. Una volta completato l’acquisto, i token saranno visibili sul widget del sito ufficiale della prevendita.