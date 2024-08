La settimana di Ferragosto a Sanremo: gli eventi da non perdere al Bay Club

Durante la settimana di Ferragosto, il Bay Club si trasforma in un vero e proprio palcoscenico, offrendo un'esperienza indimenticabile sia ai turisti che ai residenti con una serie di eventi che combinano intrattenimento di alta qualità e spettacoli mozzafiato.

Ogni venerdì il Bay Club, presenta “Señorita” l’appuntamento in collaborazione con Playa Paloma e La Province, per scatenarsi in pista con la migliore musica reggaeton, commerciale, hip hop e RnB del momento. Ingresso omaggio per tutti fino alle 01:00.

Sabato 10 agosto, sempre il Bay Club propone “Circus” dalle 00:00. Il format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte con show, allestimenti a tema, e performer.

Si prosegue Mercoledì 14 agosto con l’evento più atteso della stagione, il grande ospite tanto bramato “Jimmy Sax”, sassofonista moderno e ricercato, performer impareggiabile che si esibisce in tutta Europa con oltre mezzo miliardo di stream, oltre 1 milione di iscritti al canale YouTube e oltre 430 milioni di visualizzazioni su YouTube, per una notte indimenticabile.

Giovedì 15 agosto, prenderà vita il tradizionale evento di Ferragosto, “Carnival party night” nel quale si balla in riva al mare fino a tarda notte per trascorrere insieme la più calda serata estiva, tra cocktail, champagne e allestimenti a tema.

La lunga settimana di Festa approda Sabato 17 agosto al Bay Club, presenta “NOXE” l’appuntamento in collaborazione con L.Addict, per scatenarsi in pista con la migliore musica reggaeton, commerciale, hip hop e RnB del momento dalle 00:00 fino alle prime luci dell’alba.

Non mancherà il servizio Narghilè con cui gli ospiti possono vivere un momento unico con la shisha. Attraverso volute di fumo profumato, si lasciano trasportare in un viaggio sensoriale che cattura i sensi e l'immaginazione. Condividono momenti di relax e convivialità, scoprendo i sapori esotici delle varie miscele di tabacco offerte.

Il Bay Club è la meta ideale per trascorrere piacevoli serate all'insegna del divertimento e della spensieratezza.

È possibile prenotare tavoli in pista o nel privé, godendo dell'attenta cura dello staff per tutta la durata della serata, garantendo un'esperienza indimenticabile.



