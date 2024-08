Online #BiblioTok: il podcast che porta alla scoperta delle biblioteche tra Piemonte e Valle d'Aosta

Mai come in questi ultimi anni le competenze digitali sono diventate imprescindibili per comunicare la cultura (e non solo). TikTok è il social del momento: una piattaforma amata soprattutto dai giovanissimi della Generazione Z, ma fruita da utenti di tutte le età per la sua immediatezza. Proprio su TikTok è nato il fenomeno #BookTok, una vera e propria community di lettori, blogger e creator che si scambia consigli su libri, letture, librerie, biblioteche e mondo dell’editoria in genere. Nel 2023 la parola “BookTok" è stata persino inserita nel vocabolario Treccani tra i neologismi

Proprio per capire meglio il fenomeno #BookTok, capace anche di cambiare le sorti delle classifiche di vendita in tutto il mondo e di promuovere la lettura tra le fasce più giovani della popolazione, Sapere Digitale - Educazione civica digitale in biblioteca, ha realizzato un podcast destinato a bibliotecarie e bibliotecari, ma anche a chi vuole saperne un po’ di più su questo mondo e su questa specifica modalità di comunicazione.

Tutto è nato da un corso con laboratorio incentrato su TikTok e destinato alle bibliotecarie e ai bibliotecari di Piemonte e Valle D’Aosta, poi portato anche in altre Regioni e in alcune scuole. Il corso è stato condotto da Susanna Aruga, content strategist ed esperta di marketing, e ha visto una partecipazione numerosa e attiva. Molte biblioteche hanno ottenuto nuovi strumenti per comprendere meglio questa modalità di comunicazione e marketing, le sue alte potenzialità di avvicinamento a un pubblico attualmente distante dalle biblioteche e dai loro servizi. Alcune biblioteche hanno persino aperto un canale TikTok e creato una loro community di lettori che va via via allargandosi.

Dato il grande successo dell’iniziativa è nata l’idea di farne un podcast - #BiblioTok - ideato e condotto da Susanna Aruga, con la produzione, il montaggio e la sonorizzazione di Vibes.

#BiblioTok è disponibile gratuitamente sulle piattaforme Spotify, Audible, Spreaker o tramite il sito web di Sapere Digitale e con uno stile semplice e divertente analizza gli aspetti di un fenomeno globale e lo mette a confronto con il mondo delle biblioteche pubbliche italiane.

Le puntate sono cinque e in ognuna di esse Susanna Aruga dialoga con ospiti speciali che ruotano intorno al mondo dell’editoria e del marketing e una o un rappresentante di una biblioteca coinvolta nel progetto Sapere Digitale.

Partecipano al podcast:

Marianna Balducci illustratrice, autrice, content creator e docente

Alessia Biondi, digital strategist e booktoker anche conosciuta come Talee Letterarie

Mara Famularo autrice ed esperta di editoria nel settore fumetti e manga

Davide Ferraris della Libreria Therese di Torino

Valeria Fioretta, marketer autrice e content creator conosciuta online come @gynepraio

Elisa Gattamorta, avida lettrice, copywriter e content strategist

Lara Marrama, social media specialist freelance con un dottorato in letteratura italiana contemporanea

Stefania Soma, conosciuta sul web come Petunia Ollister

Biblioteca Carlo Levi di Torre Pellice (TO) – rappresentata da Alessandra Quaglia e Cinzia Piccato

Biblioteche Civiche di Modena – rappresentata da Angela Pacillo

Biblioteca di Etroubles (AO) – rappresentata da Caterina Fisi

Biblioteca Regionale Bruno Salvadori di Aosta – rappresentata da Anna Gamerro

Biblioteca Tancredi Milone di Venaria Reale (TO) – rappresentata da Manuela Corneo

I titoli delle cinque puntate di #BiblioTok: