Agosto al Bioparco Acquaviva: musica, natura e relax

Il mese di agosto porta con sé giornate calde e soleggiate, quale modo migliore per godersi l'estate se non immersi nella natura rigogliosa del Bioparco Acquaviva? Situato a Caraglio, questo angolo di paradiso offre il perfetto mix di relax, divertimento e buon cibo, rendendolo la destinazione ideale per chi cerca una fuga dalla routine quotidiana.

Questo sabato 17 agosto tornano gli attesissimi apericena musicali, con una serata che promette di farvi ballare e sognare sotto le stelle. L’evento speciale di questa settimana è la serata “Love Generation”, che vedrà protagonista il dj Alessandro Schiffer. Preparati a vivere un’esperienza unica, dove la buona musica si sposa con l’atmosfera rilassata del parco, creando un mix perfetto per una serata estiva memorabile.

Il Bioparco Acquaviva è il luogo perfetto per gruppi di amici, coppie o famiglie che desiderano trascorrere giornate all'insegna della natura e del relax. Le temperature piacevoli e l’ambiente verdeggiante offrono un rifugio ideale dal caldo estivo, dove poter rilassarsi, fare lunghe passeggiate o semplicemente godersi una giornata all’aperto. Per chi lo desidera, la cucina del Bioparco offre piatti deliziosi e genuini, preparati con ingredienti freschi e serviti in un contesto incantevole.

Non perdere nessuno degli eventi e degli appuntamenti che il Bioparco Acquaviva ha in serbo per te! Ti consigliamo di consultare regolarmente le pagine Facebook e Instagram del Bioparco per essere sempre aggiornato sulle serate musicali, gli apericena e tutte le altre attività in programma. Ogni evento è pensato per offrirti il meglio che combina la natura con il piacere della buona compagnia e della buona cucina.

Ricordiamo che il Bioparco Acquaviva mette a disposizione dei suoi visitatori un ampio parcheggio, adatto sia per auto che per camper, rendendo la visita ancora più comoda e accessibile. Che tu venga per una serata musicale, per una giornata di relax o per gustare un buon pasto immerso nella natura, troverai tutti i servizi necessari per goderti al massimo la tua esperienza.

Il Bioparco Acquaviva si trova a Caraglio, in via Bottonasco 41.

Sito internet https://bioparcoacquaviva.com/

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100090175342679

Instagram https://www.instagram.com/bioparco_acquaviva/