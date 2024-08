Porta Palazzo “con il rossetto”: la comunicazione per gli interventi di riqualificazione

Porta Palazzo “con il rossetto”: no, passando per piazza della Repubblica non troverete delle strisce rosse o di altro colore per terra, ma solamente la nuova campagna di comunicazione della Città di Torino per annunciare gli imminenti lavori di riqualificazione al mercato.

I mercati e la bellezza

I manifesti – accompagnati dal claim "I mercati si fanno belli" -sono stati collocati nelle scorse settimane in alcune aree di cantiere e rappresentano alla perfezione il “nuovo corso” su cui l'amministrazione vuole puntare, basato anche sulla bellezza, per svecchiare e modernizzare l'immagine dei suoi mercati. Gli interventi, finanziati con le risorse del Pnrr, sono illustrati sul sito Torino Cambia a questo link: https://www.torinocambia.it/interventi/mercato-di-porta-palazzo.

Gli altri manifesti

Nei dintorni sono stati installati altri manifesti, che riportano ai valori più classici dei mercati pur senza abbandonare il concetto di bello: uno raffigura un cesto di verdura con lo slogan “I mercati rifioriscono” e l'altro un muro colorato di mattoncini lego con lo slogan “lavori in corso”.