Torino, gli uffici comunali chiudono per il ponte di Ferragosto: ecco cosa rimane aperto

Ferragosto anche per il Comune di Torino: gli uffici comunali saranno chiusi per il "ponte" del 16 aogsto, ma saranno garantiti i servizi essenziali.

In piena attività il Pronto intervento del Comando di via Bologna e le pattuglie sul territorio. Aperti anche i Comandi territoriali. Gli uffici Rilascio Atti e Visure Immagini, Procedure Sanzionatorie (Cassa – Verbali) e Sportello del Cittadino del Comando Generale di via Bologna 74 saranno invece chiusi nei giorni 15–16–17 agosto.