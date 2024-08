Nuovo piano Sicurezza davanti agli ospedali, l'Asl sfida gli abusivi: “A rischio la vita dei più piccoli”

Dopo l'incidente della piccola Esmeralda, deceduta dopo essere stata investita davanti all'ospedale Giovanni Bosco, l'Asl Città di Torino intende dare battaglia all'abusivismo.

"Pazienti e loro famigliari, ma anche operatori sanitari si trovano spesso a confronto con parcheggiatori abusivi o fenomeni aggressivi di accattonaggio prima di poter raggiungere il nosocomio, dove peraltro per normativa nazionale i minori di 14anni non sono ammessi a visita dei famigliari ricoverati" spiega in una nota stampa.