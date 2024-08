Ennesima bomba d'acqua a Torino,: grandine, frane, alberi caduti e traffico in tilt. Scoperchiato il tetto della scuola Salvemini

Una violenta bomba d'acqua si è abbattuta oggi pomeriggio sul Torinese. Colpite in particolare la città in zona sud, Moncalieri e Nichelino, il Pinerolese. I vigili del fuoco segnalano di aver fatto oltre cento interventi di soccorso tecnico.

A Torino, il vento ha portato anche alla caduta di un albero in corso Belgio, circa all'altezza del civico 79. "Purtroppo quanto previsto dalla relazione tecnica del servizio del comune di Torino e confermato dal Tribunale si sta confermando vero ovvero che l'alberata di corso Belgio è in costante regressione e di conseguenza è necessario procedere con gli interventi di riqualificazione", ha dichiarato Luca Deri, presidente della Corcoscrizione 7.

Intorno alle 16 sulla città si è abbattuta l'ennesima bomba d'acqua, con forti temporali e qualche grandinata specie nei quartieri piúa sud. Molte le chiamate alle forze dell'ordine. Pericolo sulle strade con l'asfalto bagnato per le auto.

Scoperchiato il tetto della scuola Salvemini in zona Mirafiori. Poco lontano, è caduto un albero dal cortile interno di una scuola Castello di Mirafiori dal lato di via Vivanti. Moltissime altre segnalazioni di alberi caduti in diversi punti della città. In piazza Campanella albero addirittura spezzato letteralmente in due. In corso Unità d'Italia traffico in tilt presso la rotonda Maroncelli che risulta totalmente allagata.

Le linee 4N-5-39-41-45-67-81 risultano temporaneamente impedite in diversi punti della città causa maltempo.

Frana sulla Sp 23 a Fenestrelle, i mezzi della Città metropolitana all’opera per sgomberare i detriti. I cantonieri dei circoli di Perosa Argentina e Pinerolo stanno regolando il traffico con un senso unico alternato, e la ditta incaricata è subito intervenuta per rimuovere il materiale franoso con una pala e un escavatore. Tuttavia, le operazioni in corso sono rese difficoltose dalla pioggia persistente.

Una forte grandinata si è registrata in Val Chisone, colpito in particolare il colle del Crò.

A Nichelino in via Fenestrelle è crollato il muro della fabbrica e il passaggio risulta bloccato.