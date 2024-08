Case popolari, sgomberati altri quattro alloggi in via Montevideo e corso Grosseto

Questa mattina il Corpo di Polizia Municipale di Torino con la collaborazione dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale ha recuperato altri tre alloggi occupati abusivamente nel quartiere Filadelfia, in via Montevideo 21 a Torino. Un altro appartamento occupato abusivamente è stato recuperato in Corso Grosseto 119, nel quartiere torinese di Borgo Vittoria; anche in questo caso l’operazione è curata dal Corpo di Polizia Municipale e dai tecnici dell’Atc.



Gli appartamenti sgomberati verranno messi in sicurezza e presto saranno disponibili per la Città di Torino che potrà assegnarli alle famiglie regolarmente in attesa di una casa popolare.