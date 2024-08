Ultime tappe del Tour de l'Avenir a Condove e al Colle delle finestre: come cambia la viabilità

A Condove, a Bobbio Pellice, sulla Strada Provinciale 172 del Colle delle Finestre e ad Usseaux fervono i preparativi per accogliere le due ultime frazioni dell’edizione 2024 del Tour de l’Avenir, la corsa a tappe che ha rivelato tanti giovani talenti delle due ruote poi divenuti protagonisti del circuito professionistico. Riservato alle promesse Under 23, il Tour de l’Avenir maschile e femminile viene disputato dalle squadre nazionali: una formula che conferisce alla prova tutta la sua dimensione mondiale. Sono 25 i team (tra cui una selezione del Centro mondiale del Ciclismo e una della Regione Alvernia-Rodano-Alpi) selezionati tra gli uomini, mentre 17 formazioni sono presenti in campo femminile.

La frazione da Les Karellis a Condove di venerdì 23 agosto , con la scalata al Colle del Moncenisio e il transito a Giaglione, Susa. Bussoleno e Borgone Susa, partirà alle 10,45 per quanto riguarda la competizione femminile e alle 13 per la corsa maschile. A Condove il villaggio di arrivo nel centro storico sarà aperto dalle 14,30 alle 17,30 . L’ arrivo della corsa femminile in via le Bauchiero angolo via Cesare Battisti è previsto poco dopo le 1 5 (l’orario esatto dipende dalla media tenuta in corsa), con a seguire la cerimonia di premiazione della tappa e la consegna delle maglie che simboleggiano le diverse classifiche: gialla per la graduatoria generale, verde per quella a punti, a pois per le scalatrici e gli scalatori e bianca per la graduatoria delle e degli Under 20 delle classi 2004 e 2005. La carovana pubblicitaria è attesa a Condove per le 16,25, mentre l’arrivo della corsa maschile è previsto tra le 16,43 e le 17,08 , sempre in viale Bauchiero angolo via Cesare Battisti. Il palco per le premiazioni e il maxischermo per vedere la diretta della tappa su Discovery+ saranno collocati in piazza Martiri . Nella biblioteca di via Roma 1 i giornalisti avranno a disposizione la sala stampa. La piazza e la via Cesare Battisti saranno chiuse al traffico a partire dalle 8,30, mentre a partire dalle 14,30 e sino al termine della manifestazione non saranno transitabili via Roma, viale Bauchiero e via Torino, che collegano il centro storico con la Statale 24.

Sabato 24 agosto la tappa finale del Tour de l’Avenir 2024, da Bobbio Pellice al Colle delle Finestre , prenderà le mosse da via Maestra-Strada Provinciale 161 alle 9,45 per la corsa femminile e alle 12,15 per quella maschile . La partenza della carovana pubblicitaria è invece fissata per le 11,45 . A Bobbio Pellice sarà vietata la sosta dalla mezzanotte di venerdì 23 agosto alle 14 di sabato 24 in via Fonte della Salute, piazza Caduti per la Libertà, via Maestra e in piazza V Divisione G.L. Il divieto di transito dalle 7 alle 13 di sabato 24 interesserà via Fonte della Salute, piazza Caduti per la Libertà, via Maestra, via VIII Marzo e tutti i relativi incroci.

Prima di raggiungere il Colle delle Finestre, la corsa toccherà i territori dei Comuni di Villar Pellice, Torre Pellice, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Campiglione Fenile, Bricherasio, San Secondo di Pinerolo, Osasco, Garzigliana, Macello, Buriasco, Piscina e Frossasco, per poi raggiungere Giaveno attraverso la Colletta di Cumiana, scendere ad Avigliana, proseguire per Villar Dora, Caprie, Condove, Borgone, Villar Focchiardo, San Giorio di Susa, Bussoleno, Susa e Meana di Susa. Da Meana inizierà la salita finale del Colle delle Finestre. I 7,8 k m sterrati della Strada Provinciale 172 , dai 1452 metri di altitudine del Colletto di Meana ai 2.176 del colle, sono già stati adeguatamente rullati all’inizio dell’estate per agevolare il passaggio dei concorrenti della Gran Fondo Sestriere Colle delle Finestre. È prevista una ulteriore sistemazione e rullatura del fondo stradale, che comporterà la chiusura al traffico della SP 172 nelle giornate di giovedì 22 e venerdì 23 agosto dal km 2+750 al km 21+130 . L’arrivo della tappa femminile al Colle delle Finestre è previsto tra le 13,59 e le 15,13 , mentre la corsa maschile approderà ai 2.176 metri del traguardo finale tra le 15,53 e le 16,41 . Le premiazioni della tappa si svolgeranno al Colle delle Finestre subito dopo l’arrivo, mentre quelle protocollari finali relative a tutte le classifiche sono previste a seguire al campeggio Magic Forest di Fraisse di Usseaux, dove sarà anche allestita la sala stampa.

In occasione dell’arrivo della tappa, la strada comunale Pourrieres-Balboutet-Pian dell’Alpe sarà chiusa in salita dalle 12,30 alle 17 , con un presidio delle forze dell’ordine al bivio con la Provinciale 23 del Sestriere. Il divieto di sosta sulla strada sarà in vigore dalle 6 alle 17. A coloro che fossero interessati ad assistere all’arrivo della tappa in quota si consiglia quindi di salire la mattina presto a Pian dell’Alpe , poiché i parcheggi saranno disponibili sino all’esaurimento dei posti. Da Pian dell’Alpe al Colle delle Finestre il transito sarà consentito solo ai mezzi autorizzati, a quelli di soccorso e a quelli delle forze dell’ordine.

Per quanto riguarda la chiusura delle strade extraurbane statali e provinciali, che sarà dettagliatamente stabilita in un Ordinanza del Prefetto di Torino, occorre ricordare che la normativa generale prevede che tutte le arterie interessate dalle corse ciclistiche vengano chiuse al traffico 15 minuti prima del passaggio del primo corridore e riaperte 15 minuti dopo il passaggio dell’ultimo corridore e della vettura di fine corsa. Per il Tour de l’Avenir saranno previste riaperture al traffico nel lasso di tempo tra il passaggio della gara femminile e di quella maschile.

LE INIZIATIVE COLLATERALI

Per accogliere al meglio la carovana del Tour de l’Avenir e dimostrare l’entusiasmo del territorio per l’evento il Comune di Condove e le associazioni locali hanno organizzato alcuni eventi che precederanno e seguiranno l’arrivo della penultima tappa. G iovedì 22 agosto alle 21 nel la biblioteca comunale Margherita Hack il giornalista Franco Bocca presenterà il suo ultimo libro “La Torino del Cit - Campioni e gregari della provincia più rosa d’Italia”. Dopo l’arrivo della tappa del 24 agosto la piazza Martiri della Libertà si trasformerà in una sala cinematografica a cielo aperto, con la proiezione alle 21 de “ La bicicletta di Bartali” , un film d’animazione in prima visione che racconta la storia di David e Ibrahim, due giovani ciclisti che si vedono come nemici. Il nonno di David possiede però un oggetto che consente di guardare allo sport in modo diverso. Si tratta della bicicletta di Gino Bartali, campione in sella e campione nella vita, che non ebbe timore di mettere a repentaglio la propria vita per salvare centinaia di ebrei dalla deportazione nei campi di sterminio. Sarà anche grazie alla bicicletta di “Ginettaccio” che i due giovani potranno prepararsi in modo inatteso per un'impresa sportiva in cui si troveranno dalla parte giusta. La proiezione è un’iniziativa del ValsusaFilmFest.

A Bobbio Pellice il villaggio di partenza in piazza Caduti per la Libertà sarà allestito dalle 8,30 alle 12,30 per la presentazione delle atlete e degli atleti al via, la promozione dei prodotti locali e la visione della corsa su di un maxischermo.