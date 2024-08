Chivasso, pronto a rinascere il campo sportivo “Ettore Pastore”

Su proposta dell’assessore allo Sport Gianluca Vitale, la Giunta comunale di Chivasso ha approvato un avviso per la presentazione di proposte per l’affidamento in gestione del campo di calcio “Ettore Pastore” per un minimo di 5 anni.

In queste settimane infatti vari soggetti hanno manifestato interesse verso la struttura sportiva, tanto da portare l’amministrazione comunale ad adottare questa procedura per individuare la proposta progettuale che esprima il migliore interesse pubblico.

Tramite piattaforma telematica di negoziazione, le associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate ad una federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolgano senza scopo di lucro attività sportiva potranno presentare un progetto di fattibilità tecnico-economica, unitamente ad un piano economico-finanziario, per la rigenerazione, riqualificazione e l’ammodernamento per la successiva gestione gratuita dell’impianto sportivo, con la previsione di un utilizzo finalizzato a favorire l’aggregazione sociale.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato l’avviso con il termine di scadenza.