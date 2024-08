A Moncenisio gli editori del territorio per la1° Fiera del Libro di Montagna

Continua il lungo programma di manifestazioni estive nel Comune di Moncenisio. Ecco in arrivo la 1° Fiera del Libro di Montagna che si terrà 1° settembre dalle ore 10 alle ore 18. La giornata sarà dedicata alle case editrici e ai librai del territorio che esporranno un assortimento di libri principalmente sul tema della montagna. Ci sarà uno spazio dedicato agli autori della valle che promuoveranno le loro opere e potranno condividere idee e esperienze di lettura con i visitatori. Tra gli autori presenti: Fabrizio Arietti, Roberto Capocristi, Pierangelo Chiolero, Cristina Converso, Daniele Mora, Marco Rey, Nella Scoppapietra e Gabriele Zangirolami. Durante la giornata saranno previsti tre incontri che si terranno all'Ecomuseo Le Terre al Confine. Vediamo il programma. Alle ore 11 i volti della montagna, il fattore umano e l'avventura della scrittura. Lo scrittore Ezio Capello dialoga con il sindaco Mauro Carena e il giornalista Marco Margrita direttore "Comunità Connesse". Alle ore 15 Cristina Converso presenta il suo ultimo libro A radici nude di Buendia Books. Con la partecipazione di Francesca Mogavero. Infine alle 16 Fabrizio Arietti presenta “Lacrime di cioccolato". Con la partecipazione di Margherita Petrillo e Simona Cicolani. Spiega su queste iniziative il sindaco Mauro Carena. “Abbiamo organizzato questo evento per far incontrare la letteratura alla storia al territorio. Voglio ringraziare gli autori che si sono messi a disposizione e quanti con loro dialogheranno su argomenti davvero interessanti. Il Comune grazie a questi eventi si rende partecipe in modo attivo delle conoscenze e della cultura valliva che abbraccia diversi ambiti e offre ai residenti e ai turisti una giornata particolare tutta da vivere ”.