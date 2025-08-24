Vento e terreno secco, divampa il fuoco nel bosco di Caprie: lanci d'acqua per via aerea

È ancora in corso l'intervento per domare un vasto incendio boschivo divampato nella giornata di oggi, domenica 24 agosto, sulle alture di Caprie. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, si sono rapidamente estese in direzione Villardora, rendendo necessario l’immediato intervento di numerose squadre di emergenza.

Sul posto sono al lavoro i Vigili del Fuoco e le squadre AIB (Anti Incendi Boschivi), con volontari provenienti da Almese, Avigliana e Borgone Susa. Le operazioni sono coordinate da un DOS, il Direttore delle Operazioni di Spegnimento, che ha diretto le manovre di contenimento su un terreno impervio e difficile da raggiungere.

Fondamentale anche il supporto aereo: un elicottero attrezzato con dispositivi antincendio ha effettuato diversi lanci d’acqua per rallentare l’avanzata del fuoco. Le operazioni, ora in fase di conclusione, proseguiranno fino al completo spegnimento dei focolai residui.

Non si segnalano al momento feriti o abitazioni minacciate, ma l’allerta resta alta in tutta l’area.