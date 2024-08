Il cancro è una delle principali cause di morte nel mondo, ma con la prevenzione e la diagnosi precoce, molte forme di questa malattia possono essere curate con successo. La Fondazione Specchio dei tempi è da anni in prima linea nella lotta contro il cancro, finanziando progetti che mirano a migliorare la prevenzione, la diagnosi e il trattamento di questa malattia.

Il tuo contributo può fare una grande differenza. In questo articolo, esploreremo come puoi sostenere Specchio dei tempi nella prevenzione del cancro e l'importanza della tua donazione.

L'importanza della prevenzione

La prevenzione è uno degli strumenti più potenti nella lotta contro il cancro. Consiste nell'identificare e ridurre i fattori di rischio, promuovere stili di vita sani e garantire l'accesso a screening regolari che possono individuare i tumori nelle loro fasi iniziali. La diagnosi precoce è fondamentale perché aumenta significativamente le possibilità di successo del trattamento, riducendo la mortalità e migliorando la qualità della vita dei pazienti.

Progetti di Specchio dei Tempi nella prevenzione del cancro

La Fondazione Specchio dei tempi ha realizzato numerosi progetti volti a migliorare la prevenzione e la cura del cancro. Questi progetti sono resi possibili grazie alla generosità dei donatori e alla destinazione del cinque per mille. Ecco alcuni esempi di come i fondi vengono utilizzati:

1. Donazione di apparecchiature mediche avanzate

Una delle principali iniziative della fondazione è stata la donazione di un'apparecchiatura per le risonanze magnetiche all'Istituto per la Ricerca e Cura contro il Cancro di Candiolo. Questo strumento permette di effettuare oltre 1.000 accertamenti ogni anno, consentendo una diagnosi precoce e accurata dei tumori. La disponibilità di tecnologie avanzate è cruciale per migliorare le capacità diagnostiche degli ospedali, aumentando le possibilità di individuare i tumori nelle loro fasi iniziali.

2. Miglioramento delle strutture sanitarie

Specchio dei Tempi ha anche ristrutturato il day hospital dell’Ospedale Sant’Anna, dove vengono effettuati trattamenti chemioterapici. Questa struttura, utilizzata da circa 3.000 donne ogni anno, offre non solo trattamenti medici, ma anche supporto psicologico alle pazienti. Migliorare l’ambiente in cui i pazienti ricevono cure è fondamentale per il loro benessere fisico e mentale, contribuendo a ridurre lo stress e l’ansia associati ai trattamenti oncologici.

3. Progetti di prevenzione itinerante

La fondazione ha lanciato lo SPECCHIO BUS, un ambulatorio mobile dotato di due laboratori, che offre visite senologiche grazie al finanziamento di Vittoria Assicurazioni. Questo servizio itinerante porta la prevenzione direttamente sul territorio, raggiungendo persone che altrimenti non avrebbero accesso a questi servizi. La prevenzione itinerante è particolarmente utile nelle aree rurali o meno servite, dove l'accesso ai servizi sanitari può essere limitato.

Come puoi sostenere la prevenzione del cancro

Il tuo contributo può fare una grande differenza nella lotta contro il cancro. Destinare il cinque per mille alla Fondazione Specchio dei tempi è un modo semplice ed efficace per sostenere i progetti di prevenzione e cura del cancro. Questo gesto non comporta alcun costo aggiuntivo per te: si tratta di una porzione delle imposte che devi comunque pagare, ma che puoi scegliere di indirizzare verso finalità specifiche.

Per 5 per mille prevenzione contro il cancro, basta inserire il codice fiscale della Fondazione Specchio dei tempi nella tua dichiarazione dei redditi. Il codice fiscale della fondazione è 97507260012. Questo semplice gesto può contribuire a finanziare progetti che salvano vite e migliorano la qualità della vita di molte persone.

Perché scegliere Specchio dei Tempi

Specchio dei tempi è una fondazione che si distingue per la sua trasparenza, responsabilità e impegno costante nella lotta contro il cancro. La fondazione pubblica regolarmente report dettagliati sulle attività e sui risultati ottenuti, garantendo che ogni euro donato venga utilizzato in modo efficiente e responsabile. Questo impegno verso la trasparenza permette ai donatori di vedere concretamente l'impatto del loro contributo e di avere fiducia nell'organizzazione.

Conclusione

Sostenere Specchio dei tempi nellaè un atto di grande valore sociale che può fare una differenza significativa. La prevenzione è la chiave per ridurre l'incidenza del cancro e migliorare le prospettive di guarigione. Destinare il tuo cinque per mille alla Fondazione Specchio dei tempi significa contribuire a progetti concreti che salvano vite, migliorano le strutture sanitarie e promuovono la cultura della prevenzione.