3 criptovalute che trasformeranno 100 dollari in 1.000 dollari nel Q4 2024

Mentre questo 2024, un anno caratterizzato da movimenti entusiasmanti nel settore delle criptovalute, si avvia lentamente verso l'ultimo trimestre, i trader e gli investitori di criptovalute guardano sempre di più ai potenziali asset che potrebbero garantire un profitto relativamente consistente.

Ci sono infatti alcune criptovalute che potrebbero fare al caso loro, aumentando il loro prezzo di 10 volte nel quarto trimestre del 2024 e permettendo ai loro possessori di trasformare un investimento di soli 100 dollari in 1.000 dollari, a condizione che tutti i fattori correlati continuino ad allinearsi positivamente.

Compound Finance (COMP)

Nel quarto trimestre del 2024, Compound Finance (COMP) si profila come una criptovaluta dal potenziale eccezionale. In qualità di token che presenta un protocollo per i prestiti decentralizzati, Compound Finance ha dimostrato una crescita significativa e continua a rappresentare un'opportunità interessante nel settore della finanza decentralizzata (DeFi).

Con una capitalizzazione di mercato di 400 milioni di dollari e un valore totale bloccato (TVL) di 2 miliardi di dollari, Compound sta consolidando la sua posizione come leader nel settore. Recentemente, sebbene COMP abbia registrato una notevole flessione dal suo massimo storico, ha segnato un aumento superiore all’8% negli ultimi 7 giorni.

Questo andamento positivo suggerisce una ripresa imminente e una possibile esplosione del suo valore. L'innovazione continua e l'espansione dei servizi DeFi offerti da Compound potrebbero infatti spingere il prezzo di COMP a moltiplicarsi nei prossimi mesi, rendendolo una scelta promettente per gli investitori in cerca di rendimenti significativi.

Flow (FLOW)

Flow (FLOW), il token nativo della blockchain progettata per transazioni veloci e uno sviluppo semplice, rappresenta un'altra criptovaluta con un potenziale di crescita notevole nel Q4 2024.

La blockchain Flow è concepita per supportare applicazioni ad alta scala, come giochi e NFT, e si sta preparando per l'importante aggiornamento Crescendo previsto per settembre. Questo aggiornamento potrebbe fungere da catalizzatore per una significativa impennata del prezzo di FLOW.

Attualmente, nonostante una modesta flessione del 2,5% nel prezzo giornaliero e una perdita del 13% circa sul grafico mensile, il token ha registrato un incremento del 5,6% nell’ultima settimana, indicando un potenziale recupero.

L'implementazione dell'aggiornamento Crescendo potrebbe accelerare ulteriormente l'adozione della rete e incrementare il valore di FLOW, rendendolo una criptovaluta da tenere d'occhio per chi cerca opportunità di investimento ad alto rendimento.

Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained ($PEPU) si sta rapidamente affermando come una delle criptovalute più promettenti nel panorama delle meme coin, con un obiettivo ambizioso: quello di rivoluzionare l'ecosistema delle criptovalute con la sua innovativa blockchain Layer2.

La prevendita di $PEPU ha superato i 10 milioni di dollari, un segnale chiaro dell'entusiasmo e della fiducia degli investitori in questo progetto. Attualmente, il token è scambiato a $0,0093105, con un recente incremento dal prezzo iniziale. Questo aumento riflette l'interesse crescente e il potenziale di crescita che molti vedono in Pepe Unchained.

Il progetto si distingue per la sua capacità di garantire un bridging istantaneo e a basso costo tra Ethereum e la Pepe Chain, con transazioni fino a 100 volte più veloci rispetto a Ethereum e commissioni significativamente inferiori. Inoltre, Pepe Unchained offre un block explorer dedicato che consente di monitorare tutte le transazioni sulla sua Layer2, conferendo trasparenza e tracciabilità al sistema.

Pepe Unchained non è solo una meme coin; è un intero ecosistema progettato per superare le limitazioni delle blockchain tradizionali. I token $PEPU possono essere acquistati e reclamati alla fine della prevendita oppure messi in staking per guadagnare ricompense passive.

Attualmente, il progetto offre un impressionante APY del 185%, con oltre 863 milioni di $PEPU già messi in staking. La fornitura totale di token è fissata a 8 miliardi, con circa il 30% destinato agli staking rewards. Il piano di distribuzione prevede che 1 miliardo e 600 mila token siano messi a disposizione nella prevendita, mentre il 10% sarà aggiunto al pool di liquidità e un ulteriore 20% dedicato alla prevendita stessa.

Il progetto è stato recentemente elogiato da Samubit, uno YouTuber e influencer di criptovalute, che ha sottolineato il suo potenziale di crescita e innovazione.

Per acquistare $PEPU, gli utenti possono collegare i loro wallet compatibili come Metamask o Trust Wallet al sito ufficiale e fare l'acquisto tramite ETH, USDT o carta bancaria.

Grazie al periodo favorevole per le meme coin e al trend rialzista di Bitcoin, Pepe Unchained rappresenta una delle opportunità più allettanti per gli investitori alla ricerca di rendimenti del 10x nel quarto trimestre 2024.

