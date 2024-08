Collegno Paradiso, la squadra di calcio degli esordienti 2013 in ritiro nelle valli olimpiche

Novità per i ragazzi del 2013 del Collegno Paradiso che, quest’anno, saranno a Oulx, nella casa alpina della frazione Signols, scelta come sede del ritiro estivo in vista della stagione 2024/25. Dopo le meritate vacanze la squadra gialloblu di Collegno, guidata dal mister Walter Ciannameo, partirà venerdì 30 agosto alla volta della località della Valle di Susa, a un’altitudine di 1.100 metri e a soli 3 chilometri da Oulx, per tre intense giornate di lavoro e un’amichevole con una squadra mista 2012/2013 locale. Weekend lungo nei quali la squadra proseguirà il percorso verso la forma migliore, testando anche i nuovi giocatori arrivati quest’anno. Feedback positivi per il tecnico Ciannameo, soddisfatto per l’entusiasmo da parte della squadra: «Faremo due sessioni al giorno, di calcio sul campo di Salbertrand e una di parte atletica e palestra: uno al mattino, dalle 9 alle 12 e una al pomeriggio, dalle 15 alle 18. Un ritiro pesante, ma ottimo per il gruppo, per capire i sistemi di gioco. Come allenatore devo sempre aggiornare il nostro gioco, in modo da stimolare i miei ragazzi a migliorarsi giorno dopo giorno».