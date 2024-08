Carcere di Torino, Zangrillo: "Sovraffollamento questione da affrontare subito, ma non ci sono solo negatività" [VIDEO]

Il Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo ha visitato la casa circondariale di Torino. Forza Italia, di cui Zangrillo è commissario regionale, sta portando avanti la campagna "Estate in carcere" per visitare i luoghi di detenzione in tutto lo stivale, con lo scopo di osservare in prima persona le loro condizioni e portare il tema all'attenzione dell'opinione pubblica. Incidenti e proteste negli ultimi tempi

Tra proteste e violenze, il Lorusso Cutugno ormai da qualche tempo occupa le pagine dei giornali ed è sotto la lente della politica. Sia i detenuti che le forze dell'ordine denunciano da mesi il sovraffollamento del carcere, che causa condizioni degradanti per chi è recluso e tensioni quotidiane con gli agenti penitenziari, che lavorano sotto organico.

Zangrillo, che durante la visita ha incontrato la direttrice del carcere Elena Lombardi Vallauri e rappresentanti dei detenuti e della polizia penitenziaria, ha sottolineato come la situazione nel Lorusso Cutugno sia delicata ma ha voluto anche ribadire come qui a Torino ci siano alcuni fattori positivi, come la sanità e la collaborazione tra detenuti e polizia, e come il decreto del Governo approvato a inizio agosto vada nella direzione di risolvere questi problemi. "Affrontare il tema del sovraffollamento"