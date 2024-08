Hamster Kombat: airdrop e lancio del token HMSTR previsti per settembre

Due eventi stanno attirando l’attenzione degli investitori in questi giorni. Il primo è Hamster Kombat, il popolare gioco tap-to-earn su Telegram, che si prepara a lanciare il token HMSTR e a offrire un airdrop il 26 settembre. Questo evento segna un'importante evoluzione per il gioco, già molto apprezzato dalla community.

Secondo, PlayDoge, un'altra interessante proposta nel settore P2E, è attualmente in fase di prevendita e promette di essere una valida alternativa ad Hamster Kombat, con il lancio imminente che sta attirando l'attenzione degli investitori e dei giocatori.

VAI AL SITO UFFICIALE DI PLAYDOGE

Hamster Kombat: lancio del token HMSTR e airdrop

Hamster Kombat è un innovativo gioco tap-to-earn lanciato su Telegram che ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua meccanica di gioco semplice e coinvolgente. I giocatori interagiscono con il gioco toccando lo schermo per guadagnare ricompense e avanzare, un formato che ha attirato una vasta audience su questa piattaforma di messaggistica. Il 26 settembre segnerà un momento cruciale per il gioco con il lancio del tanto atteso token HMSTR.

Il lancio del token HMSTR, inizialmente previsto per luglio, è stato ritardato per permettere una pianificazione più accurata e una gestione ottimale della distribuzione. Questo ritardo è stato necessario per garantire che l'airdrop e la distribuzione del token avvengano senza intoppi e per soddisfare le aspettative degli utenti.

L'airdrop, previsto per lo stesso giorno del lancio del token, rappresenta una significativa opportunità per i giocatori di ottenere token HMSTR gratuitamente. Questo evento non solo premia la fedeltà dei giocatori, ma mira anche ad ampliare la base di utenti e a incentivare la partecipazione. I token HMSTR saranno cruciali per l'economia del gioco, offrendo vantaggi e ricompense che miglioreranno l'esperienza di gioco e permetteranno ai giocatori di ottenere ulteriori benefici.

Il successo di Hamster Kombat è evidente: con oltre 300 milioni di giocatori registrati e 80 milioni di utenti attivi nell'ultimo mese, il gioco ha dimostrato una crescita e un'engagement davvero notevoli. Con il lancio del token, ci si aspetta un ulteriore incremento dell'interesse e della partecipazione, influenzando positivamente sia il gioco che il mercato dei token cripto.

PlayDoge (PLAY): l’alternativa pronta al lancio

PlayDoge ($PLAY) è un nuovo entusiasmante progetto nel mondo dei giochi P2E (Play-to-Earn) che unisce meccaniche classiche con moderne innovazioni. Ispirato ai Tamagotchi degli anni '90, PlayDoge offre una versione aggiornata del famoso gioco di simulazione. I giocatori devono prendersi cura di un cucciolo virtuale, gestendo la sua alimentazione, salute e felicità per farlo vivere più a lungo. Questo approccio nostalgico è arricchito da elementi di gameplay contemporanei e mini-game.

Nel cuore di PlayDoge ci sono sfide e mini-game che spaziano da platformer in stile Super Mario a sparatutto, ognuno dei quali contribuisce a mantenere il cucciolo Doge felice e sano. Il completamento di queste sfide non solo migliora l'esperienza di gioco, ma premia i giocatori con i token PLAY, che possono essere utilizzati per ottenere degli upgrade all'interno del gioco.

Attualmente, PlayDoge è in prevendita con il token PLAY al prezzo di $0,00532. Questa fase di prevendita rappresenta un'opportunità unica per acquistare il token a un prezzo vantaggioso prima del lancio ufficiale. I token PLAY sono fondamentali per l'economia del gioco, poiché permettono ai giocatori di ottenere ricompense e miglioramenti, e possono essere anche scambiati o messi in stake su Ethereum o BNB Smart Chain per generare ricompense passive basate sull'APY.

Il futuro di PlayDoge sembra promettente: il lancio completo del gioco è previsto poco dopo la fine della prevendita. Gli sviluppatori hanno pianificato l'introduzione di nuove caratteristiche, come una classifica basata sulle competenze dei giocatori nei mini-game e ulteriori aggiornamenti per migliorare l'esperienza di gioco. Con la crescente attenzione verso i giochi P2E e la base di utenti in espansione, PlayDoge ha il potenziale per diventare un punto di riferimento nel panorama dei giochi Web3.

Come comprare PlayDoge

Se sei interessato a investire in PlayDoge, ora è il momento giusto per comprare il token PLAY durante le ultime ore della prevendita. Ecco una guida passo-passo per completare l'acquisto:

Scarica un portafoglio digitale compatibile: Scegli un portafoglio come Metamask, Coinbase, Ledger, o Trust Wallet.

Scegli un portafoglio come Metamask, Coinbase, Ledger, o Trust Wallet. Acquista le criptovalute necessarie: Acquista BNB, USDT, o ETH su un exchange o DEX.

Acquista BNB, USDT, o ETH su un exchange o DEX. Collega il portafoglio al sito ufficiale: Visita il sito ufficiale di PlayDoge e collega il tuo portafoglio digitale.

Visita il e collega il tuo portafoglio digitale. Specifica l’importo da investire e conferma la transazione: Inserisci la quantità di token PLAY che desideri acquistare e completa la transazione.

Inserisci la quantità di token PLAY che desideri acquistare e completa la transazione. Riscatta i token dopo la fine della prevendita: I token acquistati saranno disponibili per il riscatto una volta conclusa la prevendita.

VAI ALLA PREVENDITA DI PLAYDOGE