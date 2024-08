Suona la campanella, Mirafiori al fianco di chi ha difficoltà a comprare le cose per la scuola

Iniziative solidali per le famigie in condizioni di povertà

Come ogni anno, in questo periodo, tornano le iniziative solidali a favore di bambini e bambine in difficoltà economica residenti a Mirafiori sud, promosse dal Patto di Comunità, la fitta rete di collaborazione tra enti caritatevoli e del terzo settore a contrasto delle povertà e delle fragilità economiche e sociali in quartiere, formalizzata dal 2021.



Attraverso l’adesione al Patto di Comunità, l’Ass. Crescere Insieme, la Fondazione di Comunità di Mirafiori, i Centri di ascolto Caritas Beati Parroci – San Barnaba – San Remigio e Santi Apostoli e la Confraternita di San Vincenzo di San Barnaba si impegnano formalmente a:

• creare un sistema locale di scambio e distribuzione di beni primari per persone del quartiere in difficoltà economica,

• a promuovere la cultura del dono all’interno della comunità territoriale,

• a individuare sistemi comuni di riconoscimento e valorizzazione dei volontari

• a implementare un database digitale per la condivisione e sistematizzazione dei dati dei beneficiari e della tipologia di aiuti erogati.

L'iniziativa "Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola" promossa dal Patto di Comunità a contrasto della povertà socio-economica a Mirafiori propone quattro modalità diverse per contribuire al sostegno di bambini e bambine in difficoltà economica: con una donazione di determinato materiale scolastico nei punti di raccolta in quartiere, tra parrocchie e luoghi della comunità; lasciando un buono spesa presso le cartolerie che aderiscono all'iniziativa; regalando i biscotti solidali che si possono trovare durante alcuni eventi in quartiere; con una donazione libera al Fondo povertà educativa di Fondazione della Comunità di Mirafiori. Ecco i dettagli per ogni modalità di donazione:

1) Dona materiale scolastico

Porta materiale scolastico nei punti di raccolta di quartiere. I volontari dell’Ass. I Miravolti e del Patto di Comunità sulla povertà socio-educativa, promotore dell’iniziativa, si occuperanno di ritirare il materiale e consegnarlo alle famiglie del quartiere in difficoltà economica assistite.

Punti di raccolta:

. Associazione Crescere Insieme, via C. Anselmetti 67 I ven 15.30 - 18.30

. Biblioteca Civica Cesare Pavese, via Candiolo 79 I lun 14.00 - 19.00 I dal mar al ven 9.00 - 19.00 I sab 9.00 - 15.00 (dal 9 settembre)

. Casa nel Parco - Casa del Quartiere di Mirafiori sud, via M. Panetti 1 I lun - ven 9.30 - 18.30

. Chiesa Madonna di Loreto, via L. Chiala 14 I sabato ore 17.00 - 18.00 I cesto in fondo alla chiesa

. Parrocchia Beati Parroci, via Monte Cengio 8 I giovedì ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.30, sabato ore 8.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00, domenica ore 9.00 - 11.00 I cesto in fondo alla chiesa

. Parrocchia San Barnaba, strada Castello di Mirafiori 42 I Chiesa Antica, strada Castello di Mirafiori 42 I lunedì e venerdì ore 8.30 - 12.00 e 15.30 - 18.00 I sabato ore 8.30 - 12.00 - Chiesa Nuova, strada Castello di Mirafiori 42 I sabato ore 17.30 - 19.00 I domenica ore 10.00 - 11.00

. Parrocchia San Luca, via C. Negarville 14 I lun - gio 9.30 - 11.30 Centro di Ascolto (piano seminterrato) I mar 10.00 - 12.00 Ufficio Parrocchiale I sab ore 17.30 - 18.00, dom ore 11.00 - 11.30, cesto in fondo alla chiesa

. Parrocchia San Remigio, via F. Rismondo 55 I domenica ore 10.15 - 11.15 I cesto in fondo alla chiesa

. Parrocchia Santi Apostoli, via P. Togliatti 35 I martedì, mercoledì, venerdì ore 9.00 - 12.00, giovedì ore 16.00 - 18.00 I cesto in salone, ingresso dall’ufficio parrocchiale

Puoi donare:

● Album da disegno

● Matite da disegno

● Gomme

● Temperini

● Matite colorate

● Pennarelli

● Penne

● Quaderni grandi a righe e a quadretti

● Fogli grandi ad anelli a righe e a quadretti

● Raccoglitori ad anelli

● Risme di carta

● Righelli

● Cartelline

● Zaini e astucci (anche usati, ma tenuti bene e puliti)

2) Lascia un buono spesa - del valore che preferisci - per l’acquisto di materiale scolastico presso le cartolerie aderenti a Spesa Sospesa:

. Cartoleria K2, corso Traiano 101 (lun 15.00 - 19.30 I mar - sab 8.00 - 13.00 e 15.00 - 19.30)

. Cartoleria Momenti Felici, via Pramollo 3/B (lun - sab 8.30 - 12.30 e 15.00 - 19.00)

. Cartoleria La Cartellina, via Montevideo 5B (lun - ven 7.45 - 12.00 e 15.30 - 19.00 I sab 9.00 - 12.00)

Le donazioni raccolte sono utilizzate dai commercianti per preparare spese di materiale scolastico di consumo. I volontari dell’Associazione I Miravolti e del Patto di Comunità ritirano nelle cartolerie le spese e le consegnano alle famiglie del quartiere in difficoltà economica.

3) Regala i biscotti solidali

Con una donazione minima di 5 euro, ricevi un sacchetto di biscotti, prodotti a mano da signore anziane di quartiere con materie prime di qualità offerte dal progetto Im.Patto di Nova Coop secondo ricette tradizionali e confezionati dagli ospiti della Cooperativa I Passi.

Trovi i biscotti solidali nei seguenti eventi:

- 6 settembre alla Casa nel Parco: alle ore 17.30 Laboratorio “Paesaggio cromatico – Luce” nell’ambito del programma “La cultura dietro l’angolo”; alle ore 19.00 concerto a cura di MITO Settembre Musica; alle ore 19.30 Cena di comunità a cura di Mirafood - Comunità Slow Food

- 13 settembre alla Casa nel Parco: alle ore 17.30 Festa di Fine Estate de “La cultura dietro l’angolo”

- 20 settembre alla Casa nel Parco: alle ore 17.30 Concerto “Tutti in coro” nell’ambito del programma “La cultura dietro l’angolo”; alle ore 19.30 Cena di comunità a cura di Mirafood - Comunità Slow Food

- 26 settembre alla Locanda nel Parco: alle ore 19.30 evento “La sfida delle nonne” nell’ambito di Terra Madre OFF

- 27 settembre alla Casa nel Parco: alle ore 17.30 Laboratorio “Il cammino del cibo” nell’ambito del programma “La cultura dietro l’angolo”; alle ore 19.30 Cena di comunità a cura di Mirafood - Comunità Slow Food

I biscotti solidali saranno disponibili anche durante il Bazar dei Libri presso la Casa nel Parco nel mese di settembre (ogni venerdì dalle ore 10 alle ore 19) e alcune attività a cura di Essere Anziani a Mirafiori sud.

4) Fai una donazione libera

Il 100% della tua donazione è destinato al fondo Povertà Educativa di Fondazione della Comunità di Mirafiori per aiutare bambini e bambine in difficoltà economica.

Puoi fare una donazione con:

. Carta di credito o Paypal

. Satispay

. Bonifico bancario

. In contanti presso Casa nel Parco Casa del Quartiere di Mirafiori sud, via M. Panetti 1, lun - ven 9.30 - 18.30

Le risorse del fondo permettono alla Fondazione Mirafiori di sostenere bambini e ragazzi provenienti da famiglie in difficoltà socio economica del territorio di Mirafiori attraverso: - erogazione di piccole “borse”, che sostengono la partecipazione dei bambini/ragazzi a attività sportive, culturali ed educative specialistiche durante l’anno

- inserimento nei centri estivi del quartiere e nei soggiorni estivi

- ore di mediazione linguistica per ragazzi stranieri

- acquisto di materiali scolastici