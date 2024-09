Armonia Card, l'edizione 2024/2025 includerà anche i concerti di MITO SettembreMusica

Dopo il successo dello scorso anno, la carta Armonia torna con un’offerta più ampia e variegata. Grande novità di quest’anno è infatti l’adesione al progetto di MITO SettembreMusica, che si aggiunge ai dieci enti musicali già coinvolti e che hanno confermato la loro partecipazione. Chi acquisterà la nuova Armonia card, in vendita dal 3 settembre, potrà quindi usufruirne sin da subito per assistere ai concerti del più importante festival di musica classica della nostra città.

500 carte in vendita

“Il successo della passata stagione - spiega l’assessora alla Cultura della Città di Torino e presidente di Sistema Musica Rosanna Purchia - ci convince a riproporre questo strumento flessibile e innovativo, frutto di un anno di sperimentazione, che permette di fruire in maniera semplice e conveniente della ricchissima proposta di musica cameristica, lirica e sinfonica degli enti di Sistema Musica. Quest’anno saranno cinquecento le carte in vendita, ben duecento in più dello scorso anno, e siamo sicuri che ancora una volta il pubblico risponderà con entusiasmo”.

"Siamo soddisfatti dell'interesse che il pubblico ha dimostrato verso il carnet Armonia - sottolinea la dirigente di Turismo Torino e Provincia Marcella Gaspardone - e lieti che il progetto prosegua nel suo obiettivo di avvicinare sempre più turisti e cittadini all'offerta musicale del territorio. Il nostro augurio è che questa card diventi un elemento distintivo e apprezzato dell’offerta turistica della nostra città, rendendola ancor di più un punto di riferimento per gli amanti della musica e per coloro che cercano esperienze culturali autentiche e di alta qualità".

Armonia card sarà in vendita dal 3 settembre 2024 sul sito www.armoniatorino.it e avrà validità per tutta la durata della stagione concertistica 2024/2025, fino al 31 luglio 2025. Il carnet, esclusivamente digitale, è venduto al prezzo di 60 euro - invariato rispetto allo scorso anno - e permette di assistere a tre concerti tra quelli proposti dalle istituzioni musicali aderenti a Sistema Musica, l’associazione senza scopo di lucro che da oltre vent’anni unisce i principali enti della musica classica del territorio torinese, promuovendo la conoscenza e la fruizione musicale in tutti i suoi aspetti.

Il calendario di tutti i concerti e gli spettacoli disponibili è sul sito www.armoniatorino.it, dove è possibile prenotare l’evento desiderato, fino a esaurimento dei posti disponibili. Il biglietto prenotato si potrà ritirare comodamente prima dello spettacolo nella biglietteria dell’ente musicale organizzatore. Lo spettatore potrà anche associare il proprio carnet a quello di altre persone per scegliere i posti e assistere insieme allo stesso concerto.