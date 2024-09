Detenuti battono le ante degli armadietti: ennesima protesta al carcere di Ivrea

Ennesimi disordini nel carcere di Ivrea. A denunciare l'accaduto è l'OSAPP, che spiega come i detenuti del reparto di isolamento si siano messi a battere le ante degli armadietti. Una protesta per " essere trasferiti".

"La situazione del carcere di Ivrea - spiega Leo Beneduci, segretario generale dell'Organizzazione - è identica a quella di altre strutture penitenziarie italiane". "Non riusciamo però a comprendere - aggiunge - come mai qui i detenuti, responsabili di violenze nei confronti del personale di Polizia penitenziaria, non vengono trasferiti e al contrario sono gli agenti aggrediti ad essere spostati d'incarico e/o di sede".

"Manca il comandante di reparto"