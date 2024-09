A Verolengo il tradizione concerto-raduno "Madonnina 2024" con la banda musicale

La Banda Musicale di Verolengo in occasione della festa patronale di Verolengo organizza il tradizionale concerto-raduno “Madonnina 2024”. Una manifestazione ormai entrata a pieno titolo tra gli eventi principali della patronale e appuntamento immancabile per gli amanti della buona musica.

Quest’anno oltre alla Banda Musicale di Verolengo avremo il piacere di accogliere e ascoltare una realtà bandistica del nostro territorio con cui collaboriamo da tempo: La Banda Musicale “Don Bosco” di Saluggia accompagnata dal gruppo Tamburini.

Il concerto con le tre formazioni bandistiche si terrà sabato 7 settembre 2024 ore 21:15 in piazza Santuario a Verolengo. L’evento è patrocinato dal Comune di Verolengo e da Anbima Torino (Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome - Provincia di Torino).

Dopo molti anni, la manifestazione si sposta dal centro del paese alla piazza antistante il santuario della Madonnina, monumento simbolo di Verolengo nonché luogo principale delle celebrazioni religiose patronali.

Si esibiranno in successione il Gruppo Tamburini, La Banda musicale “Don Bosco” e la Banda Musicale di Verolengo. Le due bande suoneranno insieme alcuni brani suggellando il rapporto di collaborazione che esiste ormai da molto tempo. Il maestro Massimo Sartori (Verolengo) ed Enrico Momo (Saluggia) proporranno al pubblico verolenghese un concerto con un repertorio variegato, moderno e brillante.

In caso di maltempo la manifestazione si terrà all’interno del Santuario mariano. A tal proposito vogliamo ringraziare il parroco Don Valerio D’amico per aver permesso l’utilizzo del santuario e il sagrato per ospitare il concerto. Ringraziamo anche i priori della Madonnina che si prendono cura del santuario e che ci consentono di esibirci in questo contesto unico e spettacolare