Dopo un mese di lavori, lunedì a Torino riapre la metropolitana: ecco gli orari

Dopo i lavori estivi e la chiusura di un mese, domani torna operativa la metropolitana di Torino. Come già accaduto nel 2023, lo scorso 3 agosto il servizio è stato sospeso per consentire l'esecuzione di alcuni interventi che -per ragioni di sicurezza - non potevano essere realizzati con i convogli in esercizio.

Gli interventi

Oltre alla migrazione del sistema di segnalamento e alle opere connesse al prolungamento della linea verso Cascine Vica, sono stati fatti interventi di manutenzione straordinaria. Sono state messe le telecamere di sicurezza, rinnovate le pitture di alcune aree delle stazioni e sostituita la segnaletica esterna con illuminazione a LED. Sono state inoltre effettuate pulizie intensive, con particolare attenzione ai tunnel vetrati e alle scale esterne, per garantire un ambiente pulito e igienizzato.

L'orario della metro

Dal 2 settembre la linea 1 riprenderà il servizio con l’orario attuale: dal lunedì al giovedì e nei giorni festivi, chiusura alle 22 (ultima partenza alle 21.30), con bus sostitutivi attivi dalle 22 a fine servizio. Il venerdì e il sabato la metropolitana sarà in servizio fino alle 1.30 (ultima partenza alle 1.00).

Prolungamento fino a Cascine Vica

L'obiettivo degli interventi fatti le ultime due estati è rendere l’attuale metropolitana più efficiente e moderna. L'implementazione del nuovo sistema di segnalamento permetterà una maggiore capacità di trasporto con transiti dei treni in stazione più ravvicinati, orari di esercizio prolungati, riduzione degli interventi manutentivi e quindi dei costi. Il cambio di tecnologia si è reso necessario per permettere il prolungamento fino a Cascine Vica.

L'obiettivo è completare entro la fine del 2025 le opere infrastrutturali per mettere in esercizio la linea nel primo trimestre 2026 con ulteriori 3,4 km e 4 nuove stazioni (Certosa, Collegno Centro, Leumann e Cascine Vica a cui sarà annesso un parcheggio di interscambio interrato in prossimità della tangenziale). Verranno immessi sulla linea 1 quattro nuovi convogli prodotti da Alstom.