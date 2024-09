Lo scontro è avvenuto all'altezza di None

Brutto incidente nella tarda mattinata di oggi, lunedì 2 settembre, sul raccordo Torino-Pinerolo.

Lo scontro è avvenuto all'altezza di None, in direzione Torino. Tre i veicoli coinvolti, con due persone ferite condotte in codice verde all'ospedale di Pinerolo.

Traffico in tilt sulla tangenziale

Gravi le ripercussioni sul traffico, visto che è stata chiusa la seconda corsia di marcia.