Domenica il Torino d'Argento Tour Locations 2024: ospiti Elisabetta Rocchetti e Gianpiero Perone

Torna il tradizionale appuntamento di settembre con il Torino d'Argento Tour Locations. Come ogni anno Pupi Oggiano e Gabriele Farina accompagneranno per le strade di Torino appassionati del cinema di Dario Argento e turisti curiosi di scoprire angoli della città da punti di vista diversi e particolari. Dalle locations più famose, come piazza Cln e villa Scott a finestre, portoni e viuzze inimmaginabili, sarà un viaggio sorprendente anche per chi conosce bene Torino.

L'appuntamento è per domenica 8 settembre, una giornata intera dedicata al cinema, alle locations e ai racconti degli ospiti. Ritrovo alle 9 in piazzale Duca d'Aosta e poi via tra piazze e strade, scoprendo angoli e ascoltando aneddoti e curiosità.

Gli ospiti

Come ogni anno il Torino d'Argento Tour Locations sarà anche l'occasione per i partecipanti di incontrare ospiti che con il maestro del brivido hanno lavorato. Quest'anno l'ospite principale sarà Elisabetta Rocchetti, attrice e protagonista di “Ti piace Hitchcock?”, il film tv del 2005 che verrà anche proiettato al Cinema Massimo alle ore 18.

E al Cinema Massimo a raccontare l'esperienza del set, con Elisabetta Rocchetti ci sarà anche Gianpiero Perone, attore che gioca in casa e che a sua volta era nel cast del film. La proiezione di “Ti piace Hitchcock?” è un evento particolare perchè si tratta di un film nato per la tv e che poche volte è stato proiettato al cinema.

A raccontare il cinema di Argento insieme ai due ospiti ci saranno due vecchie conoscenze del Tour, che con il Maestro hanno lavorato: Antonio Tentori (saggista, scrittore e sceneggiatore di “Dracula 3D”) e Diego Casale (attore in “Non ho sonno”).

La cena e il quiz

Non bastasse l'intera giornata alla scoperta di locations, la tavola rotonda con Elisabetta Rocchetti e Gianpiero Perone e la proiezione di “Ti piace Hitchcock?” gli appassionati potranno ancora godere di una serata davvero speciale. Il Torino d'Argento Tour Locations si chiuderà infatti con una cena in compagnia degli organizzatori e degli ospiti e con il tradizionale quizzone dedicato ai film di Dario Argento (che ovviamente quest'anno sarà dedicato a “Ti piace Hitchcock?”) con il vincitore che verrà premiato direttamente da Elisabetta Rocchetti.

I film girati a Torino da Dario Argento

Sono sette i film torinesi di Dario Argento, che non ha mai nascosto la sua passione particolare per la città della Mole. Il primo fu "Il gatto a nove code" nel 1971, poi "4 mosche di velluto grigio", "Profondo rosso", "Non ho sonno", "Ti piace Hitchcock?", "La terza madre", fino a "Giallo" nel 2009.

Come partecipare al Torino d'Argento Tour Locations