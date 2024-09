Sapori, profumi e musica pugliese alla 75esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola nel villaggio Viva la Puglia [VIDEO]

C’è un po’ di Puglia a Carmagnola alla 75° Fiera Nazionale del Peperone con il villaggio di Viva la Puglia nei Giardini Unità d’Italia.

“Viva la Puglia” è un nuovo format di Cucina e street food genuino, che porta nelle principali piazze ed eventi tutto il sapore autentico della Cucina di Puglia, dalle mitiche bombette di Martina Franca alle orecchiette con cime di rapa alle Friselle e Panzerotti. Il valore del progetto si esprime nel mix perfetto di estrema cura e attenzione alla tradizione e origine delle materie prime, e di un’immagine iconica molto riconoscibile nei colori e nella grafica.

Tra le novità di questa edizione “Casa Puglia” un viaggio nei sapori che inizia dalla Daunia e Gargano, passa da Murgia e Terra di Bari, si conclude in Valle d'Itria e Grande Salento.

"Uno spazio all’interno del “Villaggio Viva la Puglia” nei Giardini Unità d’Italia della 75° Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola ci racconta - Marco Fedele direttore creativo e comunicazione di Viva la Puglia , giornalista ed esperto di comunicazione enogastronomica e Pugliese DOC - con forum, talk show, workshop, convegni, cooking show, degustazioni e attività dedicate a far riscoprire le radici pugliesi.”





Show Cooking e degustazioni in collaborazione con Pasta Girardi e Pasta DaSempre partner di “Viva La Puglia” per le Orecchiette e la Pasta Fresca. Pasta DaSempre è la grande storia della pasta fresca al mercato. Porta i suoi prodotti nei mercati all'aperto di Italia, Francia, Germania e Spagna. DaSempre una storia di famiglia che continua.

Non mancherà il coinvolgimento di Chef e Ristoranti del Territorio Piemontese e della Città di Carmagnola che verranno invitati a interpretare il Peperone di Carmagnola con altri ingredienti Pugliesi.

Tra i talk sabato 7 settembre a CASA PUGLIA - Marco Fedele presenta il TALK “Storie Diggiù’ “Chi ha ucciso l’Orecchietta “ il fenomeno dello Spaghetto all’Assassina Barese … con ospite Rocco Moliterni - Giornalista esperto di enogastronomia e arti visive collabora con la Stampa e il giornale dell'arte e Pugliese DOC e lo Chef e Fornaio Pugliese Martino Sgobba di Monopoli - Bari e Paola Nardo Direttrice Marketing Pasta Girardi tutti insieme per scoprire insieme chi è il Colpevole.

Sempre a Casa Puglia ospite domenica 8 settembre lo Chef Domenico Volgare del Ristorante Fuzion di Torino, giovedi 5 settembre lo Chef Angelo Berton del Circolo Borgata Granero in compagnia di Luca Scarcella del Forno dell’Angolo di Torino.

la programmazione degli appuntamenti riguarda un ricco programma di gruppi folkloristici di musica popolare dove il pubblico potrà assistere e partecipare gratuitamente ad esibizioni di pizzica, balli e canti della tradizione pugliese tra cui “ IMelannurca” il calore e l'allegria del Sud Italia un viaggio fra Pizziche, Tammurriate e Tarantelle e “ Collettivo Musicale In.Con.Tra.Da” danza e musiche folkloristiche del Sud e Giovedi 5 Settembre Controverso - Mimmo Cavallo in concerto “ Il cantautore celebre negli anni 80 per brani come 'Siamo meridionali' e 'Uh mammà', autore di canzoni per tanti big come «Caffè nero bollente» (per Fiorella Mannoia), «Viva l’amore» (per Mia Martini) o «Vedo Nero» (Zucchero) Sabato 7 Settembre serata dedicata alle Cover con Tributo Vasco Rossi “ Senzazioni Forti di Mirox”

Informazioni, contatti e orari

E-mail: info@cucinadipuglia.it

Sito web: www.cucinadipuglia.it

Info: cell. 345 007 2656

Comunicazione ed Eventi: cell. 349 4179852

Ci puoi trovare su Facebook e Instagram

ORARIO FIERA: da lunedì a venerdì: ore 18 - 24 | sabato e domenica ore 10 - 24

Tutti i giorni laboratori, Showcooking e degustazioni gratuite fino ad esaurimento posti : info 3494179852