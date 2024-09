Pininfarina svela il suo "gioiello": porte aperte alla Galleria del vento, ma solo per un giorno

La storia della Galleria

La Galleria del Veneto Pininfarina, progettata dal professor Alberto Morelli del Politecnico di Torino e fortemente voluta da Sergio Pininfarina, è un luogo unico, anche dal punto di vista architettonico. Inaugurata nel 1972, era la prima galleria del vento in Italia per l’effettuazione di test su vetture in scala 1:1 ed una delle soltanto sette presenti nel mondo. Ancora oggi Pininfarina è l’unica società di design ad esserne dotata.



Tra le caratteristiche tecniche di maggiore rilevanza, oggetto di costante aggiornamento negli anni, da citare in particolare il sistema di suolo mobile per ottimizzare la riproduzione dell’effetto suolo sino a 250km/h, il sistema di generazione di turbolenza, e il sistema di misurazione della rumorosità interna ed esterna, che permette di identificare e localizzare le varie sorgenti di rumore generato dal vento.



Per tutta la durata del Salone Auto Torino Pininfarina sarà inoltre presente nel cuore di Torino, in Piazzetta Reale. Qui saranno esposte una edizione speciale della Battista, denominata Nino Farina, per celebrare il leggendario primo campione del mondo di Formula 1 e nipote del fondatore della Pininfarina SpA, Battista "Pinin" Farina; la concept car Sergio, una sorprendente barchetta biposto creata per celebrare il Senatore a vita Sergio Pininfarina, espressione della costante presenza di Pininfarina nello sviluppo e produzione di piccole serie; e un esemplare di Ferrari Testarossa, in omaggio al 40° anniversario di questo modello iconico disegnato e prodotto da Pininfarina.