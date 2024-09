Fiera nazionale del Peperone di Carmagnola, Poste Italiane dedica uno speciale annullo filatelico

Poste Italiane comunica che domenica 08 settembre 2024 dalle ore 11.00 alle ore 20.00 nel centro storico di Carmagnola, in Piazza Sant’Agostino – 10022 Carmagnola, sarà presente con un annullo filatelico, promosso da SGP Grandi Eventi srl.

L’annullo, nel formato tondo, riproduce l’immagine del Logo della manifestazione “75° FIERA NAZIONALE DEL PEPERONE DI CARMAGNOLA” – SGP Grandi Eventi srl.

Presso lo spazio filatelico si potranno acquistare anche le più recenti emissioni di carte valori, francobolli a tema, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane (folder, cartoline, tessere)

Il timbro figurato relativo all’annullo sarà disponibile presso lo sportello filatelico di Carmagnola, in Via Dante Alighieri, 19 – 10022 Carmagnola, negli orari di apertura dell’ufficio al pubblico, a partire da lunedì 9 settembre e per i sessanta giorni successivi all’evento, per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it/index.html.