Drammatico incidente a Rivoli: perde la vita un 57enne di Rosta

Lo schianto contro un muro, forse per un errore alla guida o per l'eccessiva velocità, è stato fatale. In un tremendo incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 3 settembre, ha perso la vita a Rivoli un 57enne di Rosta.

Una notte a lottare tra la vita e la morte

Il sinistro è avvenuto all'incrocio tra corso De Gasperi e via Rosta a Rivoli: nell'urto la Toyota sui cui viaggiava è andata distrutta ed ha perso la vita Paolo Tartaglino: i soccorsi lo avevano trasportato d'urgenza all'ospedale di Rivoli, ma dopo una una notte a lottare tra la vita e la morte, per lui non vi è stato nulla da fare.

Sull'accaduto ora indaga la Polizia locale

Ora la Polizia locale sta indagando per provare a ricostruire la dinamica dell'accaduto: nessun altro mezzo e persona è stato coinvolto dal drammatico sinistro.