Nichelino, auto va a fuoco mentre viaggia verso Moncalieri: attimi di paura

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, martedì 3 settembre, a Nichelino, dove una vettura ha preso improvvisamente fuoco, quasi certamente per un problema elettrico che poi ha interessato il motore.

Auto a fuoco in via Giusti

Verso le ore 15, in via Giusti, il conducente dell'auto ha visto uscire improvvisamente del fumo dalla parte anteriore ed ha accostato appena in tempo per scendere, prima che le fiamme avvolgessero il mezzo. Nel giro di pochi secondi la macchina è esplosa, con le fiamme che l'hanno completamente divorata, sollevando anche una nuvola nera molto alta.

L'intervento dei pompieri

I residenti e il guidatore hanno subito dato l'allarme, chiamando ad intervenire i Vigili del fuoco e la Polizia locale, che hanno domato il rogo e riportando in sicurezza la zona.