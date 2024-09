Emergenza maltempo, Uncem: "Sbloccare subito investimenti da troppo tempo incagliati"

"Sindaci, Presidenti di Unioni montane e Comunità montane oggi hanno dovuto affrontare l'ennesima alluvione in molte valli di Piemonte, Liguria, Val d'Aosta, Lombardia. Sono pronti ed efficaci, gli Enti locali. Sanno come agire in queste situazioni. A loro va il plauso di tutto il sistema istituzionale. Sanno che gli eventi avversi, gravi, con picchi di precipitazioni in poche ore, mentre in passato erano occasionali, ogni dieci o vent'anni in una valle, oggi si ripetono ravvicinati nel tempo. Non sono più emergenze, bensì diventano conseguenze estreme ma ripetute della crisi climatica. Che il sistema montano, con opportuni anticorpi, conosce e affronta. Siamo pronti. Ma attenzione. Ci sono 8 miliardi di euro fermi per opere contro il dissesto idrogeologico. Sono incagliati nelle burocrazie, su regis, piattaforma del PNRR, bloccati da ritardi nei rimborsi da parte statale di opere già realizzate. Troppa frammentazione di investimenti, sparsi tra Ministeri, Dipartimenti, come Casa Italia e Ministero dell'Ambiente. I Comuni hanno avuto negli ultimi anni fondi per le progettazioni, ma non per le opere. Assurdo. Una regia a vantaggio degli Enti locali serve molto. Con il ripristino di Italia Sicura, ad esempio, struttura intelligente e con visione chiara a Chigi che orientava investimenti e generava sistematicità per un rammendo e una cucitura strategica per rendere più forte il Paese. Questa opera parte ancora una volta dalla montagna. I Sindaci sono pronti, i Comuni insieme, in Unione e Comunità montana, determinati a investire sui versanti. Sbloccando tutte le risorse economiche ferme, con massima urgenza". Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.

"Grazie ai Sindaci, ai Volontari, al Sistema di Protezione Civile, a Forze dell'Ordine e Vigili del Fuoco che in queste ore stanno lottando contro i danni del maltempo in tante valli del Piemonte. Siamo in azione consapevoli della 'non emergenzialità' di eventi come quello delle ultime 24 ore. Si ripetono e avverranno ancora. È la crisi climatica che aggredisce la montagna, più calda e più fragile. Il Piemonte è in prima fila in Italia, in azione con il fondo ATO che viene destinato a interventi per la prevenzione del dissesto idrogeologico. Non ci fossero questi investimenti, 20 milioni di euro l'anno, fatti dalle Unioni montane, andrebbe molto peggio. La prevenzione ci salva. Prevenire vuol dire unire maggiormente i Comuni nel percorso di messa in sicurezza e bonifica dei versanti. Non si fa da soli. Abbiamo precise regole, le conosciamo. Partendo dal bosco pianificato e gestito, insistendo sul recupero di superfici agricoli, pascoli e colture come fanno le Associazioni fondiarie. Abbiamo bisogno di sbloccare investimenti fermi, per la prevenzione, fondi incagliati, risorse che lo Stato dà ai territori, agli Enti locali, in troppi cespiti diversi. Dovremmo avere un fondo unico nazionale per la prevenzione del dissesto idrogeologico. E dare forza, sostanza al pagamento dei servizi ecosistemici ambientali che la montagna presidiata, vissuta, con paesi vivi, garantisce a vantaggio della pianura, delle città, di tutti. La presenza dell'uomo sui versanti ha un valore. E non possiamo pagare sempre in alto. Abbiamo detto più volte come Uncem che servono al Paese 5 miliardi di euro subito per la prevenzione e l'assetto idrogeologico. E poi 10 miliardi in cinque anni. Ci sono fondi fermi, tanti, e come rilevato da Uncem nazionale serve una regia, ad esempio ricostituendo la cabina di regia Italia Sicura. È inutile e dannoso aver finanziato ai Comuni singoli dei progetti per la prevenzione e non avere fondi per concretizzarli. Chi ha responsabilità intervenga dando efficaci strumenti di azione e investimento ai Sindaci. Con urgenza". Così Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte.