La Giornata Mondiale per il Cuore nell’elegantissimo salotto di Torino

Il 29 settembre, come ogni anno, viene celebrata su scala globale la Giornata Mondiale per il Cuore istituita dalla World Heart Federation. In Italia l’evento è coordinato dall’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus, che propone attività di sensibilizzazione e informazione sulla prevenzione delle malattie cardio-cerebro vascolari in oltre 150 piazze d’Italia.

Creata dalla World Heart Federation, la Giornata mondiale per il Cuore informa le persone in tutto il mondo che le patologie cardiovascolari, tra cui malattie cardiache e ictus, sono le principali cause di morte al mondo che rivendicano 17,9 milioni di vite ogni anno e sottolinea le azioni che le persone possono intraprendere per prevenirle e controllarle. Mira a guidare le azioni per educare le persone che, controllando i fattori di rischio come il consumo di tabacco, la dieta non sana e l'inattività fisica, potrebbero essere evitati almeno l'80% dei decessi prematuri per malattie cardiache e ictus. Dal 2024 viene lanciata una campagna sul tema “Use Heart for Action”, sostenendo le persone a prendersi cura del proprio cuore.

Da Milano a Catania e Palermo, passando per Bologna e Roma e tante altre città italiane, ci sarà un ricco programma di appuntamenti ed eventi dedicati. A Torino, centro nevralgico dell’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus, l’appuntamento clou, con tre giorni di imperdibili eventi.

Venerdì 27 settembre ad aprire il programma nella centralissima Piazza Castello sarà Rianima.TO, l'expo delle nuove tecniche e tecnologie elettromedicali per il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la telemedicina e la cura con impianti, che durerà fino a domenica 29 settembre: incontri formativi e laboratori per studenti del settore, personale sanitario, ma anche cittadini.

Sabato 28 settembre verrà inaugurato in Piazza Castello il Villaggio per il Cuore, che ospiterà 80 partner: controlli gratuiti per la prevenzione cardiovascolare, incontri con gli specialisti, attività collaterali e molto altro. Nella stessa giornata da non perdere in via Roma, “La Saetta di Torino”: ricordando le gesta di Pietro Mennea verranno allestite 4 corsie di 50 metri in cui ci si potrà misurare venendo cronometrati.

Domenica 29 settembre, per la Giornata Mondiale per il Cuore, proseguiranno i controlli e gli incontri all’interno del Villaggio per il Cuore e tutte le attenzioni saranno rivolte alla Heart Run – 1° Memorial Lorenzo Greco, la camminata per far battere i cuori, con partenza e arrivo in Piazza Castello.

Un evento speciale organizzato per la prima volta in occasione del World Heart Day allo scopo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza di uno stile di vita attivo e sano per la prevenzione delle malattie cardiache. Il ricavato di questa camminata aperta a tutti verso un cuore più sano sarà destinato all’acquisto e all’installazione dei defibrillatori nelle scuole e negli impianti sportivi.

La Giornata Mondiale per il Cuore è coordinata in Italia dall’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus ed è organizzata in collaborazione con ANPAS - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, IRC Comunità e l’Associazione Progetto Vita e con il sostegno dei partner sostenitori Reale Foundation e Fondazione Compagnia di San Paolo.

Tutte le info relative alla Giornata Mondiale per il Cuore 2024 le potete trovare a questi link: