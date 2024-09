Maltempo nel Pinerolese: la situazione delle strade provinciali

Il maltempo ha messo in ginocchio la Val Chisone, con importanti problemi in Comuni come Villar Perosa e Perosa Argentina. Ma le ripercussioni ci sono su tutto il territorio, con una serie di limitazioni al traffico sulle strade provinciali.

A Meano è chiusa la Provinciale 23 del Sestriere per allagamento e presenza di materiale franato dal km 53+250 al km 58+500.

A Pinasca è stata riaperta ma è percorribile con difficoltà e comunque a bassa velocità la variante 2 della Provinciale 23, dal km 4+880 al km 6+900.

La variante 2 tra Perosa Argentina e Inverso Pinasca è percorribile a senso unico alternato per la presenza di allagamenti e materiale al km 52.

La Provinciale 261 è chiusa al km 1 in frazione Gran Faetto di Roure per l’esondazione del torrente Gheisolle e l’asportazione parziale della carreggiata.

Il franamento del muro di sostegno a valle ha imposto la chiusura della Provinciale 166 a San Germano Chisone, nel tratto tra il km 8+150 e il km 9.

Il Pellice ha sormontato il guado sulla Provinciale 152 tra il km 6+100 e il km 6+300 a Cavour, che è stato chiuso al traffico.

È infine chiusa per smottamenti la Provinciale 167 a San Pietro Val Lemina dal km 2 al km 7+100.

Aggiornamento delle 16

A Pinasca è stata riaperta da alcune ore la variante 2 della strada provinciale 23, nel tratto tra il km 4+880 e il km 6+900, interessato la notte scorsa da allagamenti.

A San Pietro Val Lemina è stata riaperta al traffico la Provinciale 167, precedentemente chiusa tra il km 2 e il km 7+100

Rimane chiuse in via precauzionale per il rischio di esondazioni la Provinciale 149 a Pancalieri tra il km 1+650 e il km 3+762.