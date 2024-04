Risse e degrado nell'isola pedonale di via Di Nanni, il Comune: "La riqualificheremo"

Via di Nanni sarà oggetto di un’importante riqualificazione: ad annunciare la novità l’assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, rispondendo ad un’interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

La pedonalizzazione

Dal 2006 la strada nel cuore San Paolo – nei tratti tra piazza Sabotino, via San Bernardino e via Carrù, e tra via Martiniana e via Di Nanni – è pedonalizzata. Dal 1 giugno 2022 in via Di Nanni sono in funzione cinque telecamere per controllare le targhe dei veicoli in ingresso, legate ad esigenze del mercato e dei residenti: il costo degli occhi elettronici è stato di oltre 68mila euro.

Argentino sgozzato

La strada della Circoscrizione 3, negli anni, è stato teatro di fatti di cronaca: l’ultimo episodio appena una settimana fa, quando un 25enne argentino è stato ferito al collo con una bottiglia nell’isola pedonale, da tempo al centro di polemiche per risse e schiamazzi. Da tempo i residenti si lamentano perché l’area, a qualunque ora del giorno e della notte, ospita bivacchi di ubriachi a causa della presenza di numerosi minimarket.

L’amministrazione ha organizzato diversi tavoli con gli abitanti di via Di Nanni, a cui hanno preso parte gli assessori alla Mobilità, Commercio ed Istruzione Chiara Foglietta, Paolo Chiavarino e Carlotta Salerno. Da questi confronti, come ha spiegato oggi Foglietta, “è emersa la volontà di continuare a mantenere pedonale l’area, ma che parallelamente ci siamo presi l’impegno di mettere in atto un’importante riqualificazione”.

"In via Di Nanni - ha replicato Firrao - la situazione sicurezza è sfuggita di mano, la riqualificazione è un’eterna incompiuta che ormai ha raggiunto i 18 anni". "In compenso passarci la sera è sempre più pericoloso" ha chiosato l'esponente della minoranza.