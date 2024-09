Chivasso: tutte le iniziative del progetto A misura di famiglia

Continuano le iniziative del progetto “A misura di famiglia 2024”, realizzate con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Domenica 15 settembre, nei giardini della Reggia di Venaria, dalle ore 10 alle 19, si terrà la quarta edizione dell’annuale grande Festa della Nascita, per accogliere e celebrare, con le loro famiglie, i bimbi e le bimbe nati nel 2023 e nel 2024. Una giornata all’insegna della meraviglia, del relax e della gioia. Una festa, completamente gratuita, dedicata a tutte le famiglie per consentire loro di conoscere le opportunità offerte dai servizi locali, dal mondo della cultura e della sanità, conoscendo e confrontandosi con esperti del settore. Per tutta la giornata, nelle isole dedicate ai diversi temi, si svolgeranno laboratori, attività ludico-ricreative e informative all’insegna del ben-essere: esperienze che potranno essere realizzate in seguito in famiglia o nelle diverse realtà del territorio, nelle biblioteche, nei centri culturali ed educativi. La partecipazione è rivolta alle famiglie con bambine e bambini nati nel 2023 e nel 2024 con il Passaporto Culturale consegnato alla nascita in ospedale, oppure inviato dal sindaco o scaricato dal sito www.naticonlacultura.it. Anche quest'anno potranno prendere parte le donne in gravidanza che hanno ricevuto il Passaporto Culturale per la Mamma, consegnato durante i corsi di accompagnamento alla nascita dal mese di settembre 2023. Per aderire è necessario prenotarsi al seguente link https://festadellanascita2024.eventbrite.it entro venerdì 13 settembre

Sempre domenica 15 settembre, riparte da Lauriano “A piccoli passi”, le passeggiate dello SBAM Est rivolte a famiglie con bambini da 2 a 6 anni di età, insieme a genitori e fratelli. Sabato 21 settembre sarà la volta di Chivasso, domenica 22 toccherà a Castagneto Po ed infine a Casalborgone il prossimo 5 ottobre.

Mercoledì 25 settembre, alle ore 16,30, mamme in attesa e con figli da 0 a 3 anni di età si ritroveranno invece nel Parco del Mauriziano per una scampagnata con merenda a sacco. “Mamme in Festa” è un evento gratuito per il quale è gradita la prenotazione, telefonando allo 0119115702.

Infine, nell’ambito dello spazio di parola e ascolto per neo mamme “M’ami”, dal prossimo mese di ottobre sarà attiva un'azione di rete con il Sistema Bibliotecario di Ivrea che ospiterà un percorso sulla scia dell’esperienza di Chivasso per dare l'opportunità alle mamme del Canavese di avere a disposizione più sedi di riferimento per approfondire temi legati alla genitorialità e alla prima infanzia, con il supporto di facilitatrici ed esperti, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale TO 4.

Per info: i.bordignon@comune.chivasso.to.it